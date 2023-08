A3 bei Oberhausen: Lkw-Fahrer nach Horror-Crash tot – Polizei warnt vor Mega-Stau

Horror-Crash auf der A3 bei Oberhausen! In Höhe des Parkplatzes Elsholt sind am Mittwoch (30. August) gegen 14.45 Uhr zwei Lkw am Stauende ineinander gekracht. Der vordere Lkw drehte sich durch die Wucht des Aufpralls, steht seitlich zur Fahrbahn der A3.

Wie die zuständige Autobahnpolizei Düsseldorf mitteilt, ist das Führerhaus des hinteren Lkw völlig zerstört. Rettungskräfte gehen davon aus, dass der Fahrer durch den Aufprall getötet wurde.

A3 bei Oberhausen: Lkw-Fahrer nach Horror-Crash tot

Die Polizei befindet sich auf der Anfahrt, um Spuren zu sichern. Der Verkehr in Richtung Oberhausen-Köln wird an der Anschlussstelle Rees abgeleitet. Die gesamte Strecke in Fahrtrichtung Oberhausen ist derzeit gesperrt.

Fahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren, um nicht in den langen Stau zu fahren. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden wohl bis zum späten Abend andauern.