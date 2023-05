Oberhausen: Anwohner in Gefahr! Polizei mit wichtiger Warnung

Du wohnst in Oberhausen? Dann hat die Polizei jetzt eine dringende Warnung an dich. Schau dir die Tür- und Fensterrahmen deiner Wohnung alle einmal ganz genau an. Ein Detail könnte auf einen Einbruch oder Einbruchsversuch hinweisen.

In Oberhausen nutzen Kriminelle derzeit immer häufiger eine neue Methode, um in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Sie ist gewitzt, weil kaum zu erkennen. Und sie ist häufig erfolgreich.

Oberhausen: Einbrecher mit neuem Trick

Scheibe einschlagen? Tür aufhebeln? Mit solch brachialen Methoden hat man als Einbrecher schnell die Polizei am Hals. Deshalb greifen spitzfindige Täter aktuell eine feinere Methode, um an Beute zu kommen. Vor allem in Oberhausen wurde die Einbruchsvariante zuletzt immer häufiger entdeckt.

In Alsfeld im Norden der Stadt wurden zuletzt gehäuft Fälle bekannt, in denen Einbrecher mit einer Bohrmaschine in die Häuser und Wohnungen kamen. Mit dem Werkzeug bohrten sie winzige Löcher in Tür- oder Fensterrahmen. Durch die Löcher können sie von außen die Hebel umlegen und die Tür ganz einfach öffnen.

„Es wurden seit Wochenbeginn bereits mehrere Fälle zur Anzeige gebracht, in denen die Kriminellen auf diese Weise eingebrochen sind“, warnt die Polizei. Deshalb sind alle Bewohner der Stadt, vor allem in und um Alsfeld, angehalten, einmal ihre Tür- und Fensterrahmen auf Bohrlöcher zu kontrollieren.

Wer etwas entdeckt. Soll sich sofort beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnumer 0208 / 8260 oder per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de melden. Deutlich warnt die Polizei Oberhausen auch: „Seien Sie besonders wachsam, wenn Ihnen in den nächsten Tagen etwas verdächtig vorkommt, und rufen Sie dann die 110.“