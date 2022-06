Oberhausen: Wirbel an Schule! Lehrerin von Schüler (13) geschlagen?

Oberhausen. Riesen-Wirbel um eine Schule aus Oberhausen!

Die Polizei Oberhausen ermittelt gegen einen Schüler (13), der seine Lehrerin (38) an der Gesamtschule Osterfeld beleidigt und tätlich angegriffen haben soll. Die Frau habe eine Beule am Kopf und ein Hämatom am linken Arm davongetragen, wie die Polizei mitteilt.

Schlimm: Der Angriff sei längst nicht der einzige Vorfall an der Schule, der die Polizei Oberhausen beschäftige!

Oberhausen: Wirbel um angebliche Horror-Schule! Lehrerin von Schüler (13) geschlagen

Laut WAZ sei der Angriff schon am 18. Mai erfolgt. Die Lehrerin sei im Klassenzimmer angegriffen worden und habe laut Polizei selbst Anzeige erstattet. Gegen den Jungen wird jetzt wegen Beleidigung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung ermittelt. Die Schulleitung hat auf die Bezirksregierung Düsseldorf verwiesen.

In Oberhausen soll eine Lehrerin von einem erst 13 Jahre alten Schüler geschlagen worden sein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photothek

Die wiederum hat mitgeteilt, dass der Schüler nicht mehr am Unterricht teilnehme und nach den Sommerferien auf eine Förderschule kommen würde. Laut WAZ würde es ständige Gewalt an der Schule geben. Das habe eine Person per Mail mitgeteilt, die anonym bleiben wolle. Gerade junge Lehrerinnen hätten demnach Angst. Laut Polizei wurden allein zwischen Januar und Mai 27 Vorkommnisse an der Schule polizeilich bekannt geworden, darunter auch Beleidigungen und Körperverletzungen.

Oberhausen: Bezirksregierung verweist auf Anti-Gewalt-Aktionen

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat noch mitgeteilt, dass sich die Schule „mit großem Engagement den Herausforderungen einer sehr heterogenen Schülerschaft“ stelle. Das Kollegium sei entsprechend geschult, es werde in den Bereichen Konfliktmanagement und Deeskalationstraining gefördert. Besonders jüngere Lehrer würden bei Bedarf von erfahrenen Kollegen begleitet.

Es gebe zudem zahlreiche Aktionen zur Gewaltprävention. Zum Selbstverständnis des Schulteams gehöre, dass die Heterogenität der Schülerschaft auch eine Bereicherung des schulischen Lebens sei, heißt es weiter, wie die WAZ berichtet. (mg)