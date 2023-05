Oberhausen: Hauptbahnhof soll sich völlig verändern – DAS ist geplant

Nicht nur der Duisburger Hauptbahnhof macht die Welle, auch in Oberhausen tut sich was. Hier hat die Deutsche Bahn den Vorplatz umgestaltet. Knallige Farben und Begrünung blicken den Besuchern jetzt entgegen.

Die Veränderung am Oberhausener Bahnhof soll Reisende zum Verweilen einladen. Diese können sich in den kommenden Monaten auf noch mehr Überraschungen freuen.

Oberhausen: Bahnhofsvorplatz ergrünt

Der Vorplatz vor dem Oberhausener Hauptbahnhof wird grüner. Neben neuen Sitzgelegenheiten finden Wartende hier auch gefüllte Pflanzkästen vor. Um die Bepflanzung, darunter Kräuter und Blumen 125 verschiedener Arten, wird sich von Fachhand gekümmert. Die DB übernimmt hier die Planung.

Seit dem 26. April hat sie die Bänke bereits aufstellen lassen – insgesamt sechs Stück mit doppelt so vielen Sitzmöglichkeiten. Diese bestehen aus einer Konstruktion aus Holz und Stahl in den Farben blassgrün und purpurviolett – ausgesucht in Abstimmung mit der Stadt. Zudem sollen sie sowohl wetterresistent als auch „vandalismusfest“ sein. Hier können jetzt zwei bis drei Personen bequem nebeneinandersitzen.

Auch interessant: Oberhausen zieht nach! Drastische Änderungen in Schwimmbädern

Auch an den Bahnhöfen Köln-Mülheim, Berlin-Charlottenburg und Karlsruhe kommen die sogenannten „Freiraum-Kits“ – die Bänke in Verbindung mit den Pflanzkübeln – bereits zum Einsatz. Dort würden sie von den Besuchern bereits mit Freude angenommen, sagt die DB.

Deutsche Bahn will Bahnhofsvorplatz beleben

Die Deutsche Bahn möchte die Aufenthaltsqualität am denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude verbessern. „Bahnhöfe sind zentrale Orte am Puls des urbanen Lebens, mitten im Quartier“, sagt Klaus Oberheim, Bahnhofsmanager der Deutschen Bahn für den Raum Duisburg. „Deshalb haben wir den Standort noch attraktiver gestaltet, damit sich Reisende hier gerne aufhalten.“

Mehr News:

Um das zu schaffen, soll sich nicht nur optisch etwas verändern. Der Verein Kultur im Turm (kitev) plant hier verschiedene Aktionen und Veranstaltungen über das Jahr. Sie sollen den Bahnhofsvorplatz noch weiter beleben.