Oberhausen: Paar geht am Bahnhof spazieren – plötzlich sticht jemand auf es ein

In Oberhausen ist es zu einer brutalen Tat gekommen, die noch schlimmer hätte enden können. War es Frust? War es Eifersucht? Viele Fragen müssen geklärt werden, nachdem auf ein Paar am örtlichen Bahnhof eingestochen wurde.

Der Täter flüchtete nach seiner Tat. Umgehend leitete die Polizei Oberhausen eine Fahndung ein. Wie sich herausstellte hatte der Angreifer eine Verbindung zu einem seiner Opfer.

Oberhausen: Messerattacke im Bahnhof

Es war Samstagnachmittag, als ein Paar aus dem Ruhrgebiet am Oberhausener Bahnhof unterwegs war. Der 30-jährige Deutsche und seine vietnamesische Freundin flanierten durch die Hauptpassage des Bahnhofs, als ihnen plötzlich ein anderer Mann auflauerte.

Dieser zog ein Messer – und stach zu. Angaben der Polizei zufolge attackierte der Angreifer den Mann im Gesicht, am Hinterkopf und an den Händen. Die Freundin des Opfers versuchte, dazwischenzugehen und ihren Freund zu schützen. Dabei wurde sie ebenfalls verletzt, konnte weitere Angriffe allerdings abwehren.

Täter hat Verbindung zum Opfer

In der Folge türmte der Täter und ließ das verletzte Paar zurück. Dieses begab sich mit den glücklicherweise nur leichten Verletzungen zur Vorsorge in ein Krankenhaus in Oberhausen. Doch was war der Grund für die Attacke? War es reine Willkür? Hatten die beiden schlicht Pech?

Beides falsch. Wie sich herausstellte kannten sich Angreifer und Opfer. Bei dem ebenfalls 30-jährigen Täter soll es sich um den Ex-Freund der Vietnamesin handeln. Seine Tat lässt eine Eifersuchtstat vermuten. Solche Aktionen endeten in der Vergangenheit oft auch mit schlimmerem Ausgang.

Oberhausen: Mann auf der Flucht

Obwohl die Bundespolizei am Bahnhof sofort alarmiert und eine Fahndung in die Wege geleitet wurde, konnte der Täter untertauchen. Die Polizei konnte ihn nicht ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.