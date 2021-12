Oberhausen: Mann will Böller-Verbot umgehen – mit diesem Trick! „Euch kann man nicht mehr helfen“

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Oberhausen. Um die Krankenhäuser in der vierten Corona-Welle zu entlasten, hat die Bundesregierung auch für 2021 ein Böller-Verbot erlassen.

Ein Mann aus Oberhausen will das Feuerwerks-Verbot jetzt umgehen. Über seine Idee entbrennt eine hitzige Diskussion in einer Facebook-Gruppe aus Oberhausen.

Oberhausen: Mann will Böller-Verbot mit diesem Trick umgehen

Die Notaufnahmen laufen traditionell in den Silvesternächsten wegen Pyro-Unfällen über. Weil das Klinik-Personal durch Corona schon am Limit ist, hat die Bundesregierung dem Verkauf von Böllern in diesem Jahr erneut einen Riegel vorgeschoben.

Ein Mann aus Oberhausen will das Böller-Verbot umgehen. (Symbolbild) Foto: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/dpa

Die Hintergründe der Entscheidung bewegen einen Oberhausener offenbar wenig. Er will sich das Böllern nicht verbieten lassen und seine Knaller jetzt einfach im Ausland kaufen. „Hat hier jemand schon mal in Belgien Feuerwerksartikel gekauft oder kennt eine gute Adresse dafür in Belgien?“, fragt er in die Runde.

Der Verkauf von Pyrotechnik ist zu Silvester 2021 in Deutschland verboten. (Symbolbild) Foto: CHROMORANGE / Christian Ohde / dpa

Die Frage des Oberhauseners hätte vor zwei Jahren noch niemanden gejuckt. Doch in Zeiten der Corona-Krise ticken die Uhren anders. Welche Regeln beim Corona-Gipfel beschlossen wurden, erfährst du hier >>>

Hunderte Mitglieder der Gruppe lassen sich auf eine hitzige Diskussion ein.

Mann aus Oberhausen will Böller im Ausland kaufen: „Euch kann man nicht mehr helfen“

Tatsächlich ist bislang nur der Verkauf von Pryotechnik zu Silvester 2021 in Deutschland verboten. Darüber hinaus gibt es in vielen Städten Böller-Verbots-Zonen. Auf dem eigenen Grundstück hingegen steht der Böllerei bislang nicht im Wege.

Manche schlagen sich deshalb auch auf die Seite des Böller-Fans: „Richtig so, warum zum zweiten mal sich den Spaß nehmen lassen. Ich würde sogar bis nach Polen fahren um einzukaufen.“

Doch nicht bei allen sorgt die Pyro-Begeisterung für Verständnis: „Euch kann man nicht mehr helfen“, schreibt ein Gruppenmitglied erzürnt.

Ein anderer wird noch deutlicher: „Wenn ich sowas lese, platzt mir der Kragen. MUSS man unbedingt Knallern? Geht Silvester nicht mal ohne? Aber dann groß rumheulen, wenn man sich verletzt und in der Zentralambulanz noch 'randalieren', weil man vielleicht warten muss, bis man behandelt wird.“

