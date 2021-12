Böllerverbot an Silvester 2021: Das denken die Menschen wirklich über das Verbot

Schon im vergangenen Jahr wurde wegen der möglichen Überlastung der Kliniken in Deutschland an Silvester gewarnt. Jetzt haben die Politikerinnen und Politiker beim Corona-Gipfel am Donnerstag beschlossen, dass 2021 ein generelles Böllerverbot in Deutschland gilt. Das heißt: keine Raketen oder andere Böller, die das neue Jahr begrüßen.

Es sickerte schon vor der Bekanntgabe der Beschlüsse durch, dass die CDU-Länder das Böllerverbot einführen wollen. Jetzt – ein paar Wochen vor Silvester – ist das Verbot amtlich. Doch wie reagieren die Menschen auf den Beschluss? Haben sie Verständnis oder sehen sie die Maßnahme gar nicht ein?

Böllerverbot an Silvester: Menschen in Deutschland sind geteilter Meinung

Die traurige Nachricht für Böllerfans hat auch die DER WESTEN-Leser sehr bewegt. Bei Facebook haben den Beitrag über 140 Personen geteilt. Mehr als 650 Kommentare tummeln sich unter der Information des Böllerverbots.

Während die einen völliges Unverständnis zeigen und sich das Knallen eigentlich nicht verbieten lassen wollen, gibt es aber auch etliche, die erfreut „Gott sei Dank“ rufen.

Viele freuen sich, dass sie jetzt nicht mehr um Hund und Katze fürchten müssen, die sich bei dem Lärm oft vor Angst unter dem Tisch verstecken. Andere finden die Maßnahme aber auch gut, weil sie generell gegen Feuerwerk und Knallerei sind. Manche halten es in der Corona-Lage für durchaus sinnvoll, um die Kliniken mit Böller-Verletzten nicht noch mehr zu belasten.

Dann gibt es aber auch jene, die der schönen Tradition wehmütig hinterhertrauen und sich Sorgen um das Überleben der Feuerwerksindustrie machen. Oder manche, die gar noch Schlimmeres nun befürchten. Ein Nutzer schreibt beispielsweise: „Na klasse dann kaufen sich noch mehr Idioten die Polenböller und dann wundern sich alle warum die Notaufnahmen etc noch voller werden.“

