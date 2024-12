Oberhausen: Mega-Star kommt in die Arena – Fans fallen vom Hocker

Die Temperaturen gehen in der zweiten Dezemberwoche wieder in den Keller. Aber man hat plötzlich das Gefühl: „It’s getting hot in herre“ – zumindest in Oberhausen.

Denn nachdem „50 Cent“, „Ice Cube“ und „Busta Rhymes“ sich im vergangenen Jahr die Ehre in der Rudolf Weber Arena gegeben haben, kommt 2025 mit „Nelly“ der nächste US-Rapper nach Oberhausen. Der Vorverkauf für das Konzert des Mega-Stars beginnt noch vor dem dritten Advent.

Oberhausen: „Nelly“ kommt mit Special Guests

Es wird eine Tour, die sich gewaschen hat. Zum 25-jährigen Jubiläum seines ersten Studioalbums „Country Grammar“ hat der 50-jährige US-Rapper satte 50 Termine auf dem Zettel. Dabei gibt sich „Nelly“ gleich dreimal in Deutschland die Ehre. Vor Hamburg und Frankfurt startet die Deutschland-Premiere der „Where The Party At“-Tour in Oberhausen.

Am 24. Mai 2025 können seine Fans auf eine Zeitreise in die 2000er Jahre gehen, in denen „Nelly“ einen Hit nach dem nächsten produziert hat. Dazu gehören neben seinem wohl bekanntesten Song „Hot in Herre“ etwa die Charthits „Dilemma“ (mit „Destiny’s Child“-Mitglied Kelly Rowland) oder „Ride wit me“.

Auf seiner Tour wird „Nelly“ 2025 durch die beiden Rapper „Eve“ (Eve Jihan Jeffers), Faboulos (John Jackson) sowie durch „Jermaine Dupri“ flankiert. Fans können sich also auf ein wahres Feuerwerk an Rap-Zeilen einstellen.

Alle Infos zum Vorverkauf

Der offizielle Vorverkauf über die Rudolf Weber Arena Oberhausen oder den Ticketanbieter „Eventim“ beginnt am Freitag (13. Dezember). Doch schon vorher können sich Fans die ersten Tickets in speziellen Presale-Phasen sichern.

So gibt es bereits am Mittwoch (11. Dezember) die ersten Tickets für RTL+-Kunden (ab 9 Uhr) sowie für Telekom-Kunden (ab 10 Uhr). Einen Tag später gehen die Karten beim Ticketanbieter „Ticketmaster“ in den offiziellen Presale.