Steuer-Hammer in Oberhausen droht! Kommt’s für Anwohner jetzt dicke?

Einst ein großes Möbelhaus – heute ein Lost Place. Das Möbelhaus Finke in Oberhausen ist mittlerweile vielen ein Dorn im Auge. Einer, dem es jetzt reicht, ist ausgerechnet Oberhausens Bezirksbürgermeister Ulrich Real (SPD).

Dabei fing alles so gut an, als der bayerische Möbelhändler Segmüller 2015 das marode Gebäude in der Pottstadt gekauft hatte. Segmüller hatte damals groß getönt, an gleicher Stelle ein „modernes und erfolgreiches Einrichtungshaus“ zu bauen. Doch acht Jahre später ist davon noch immer nichts zu sehen. Laut einem aktuellen Bericht der WAZ könnte das jetzt allerdings Auswirkungen auf zahlreiche Oberhausener haben.

Oberhausen: Lokalpolitiker auf 180

Erst gekauft, dann verkommen gelassen – so lautet jetzt die bittere Bilanz der Oberhausener Lokalpolitiker. Auch Anwohnern ist die „hässlich-verkommene Fassade“ und der „ständige Dreck rund ums Gebäude“ schon seit längerem ein Dorn im Auge. In diesem Sommer sollten von Segmüller nach einer Forderung neue Alternativpläne für die leerstehende Immobilie im Stadtbezirk Sterkrade auf den Tisch gelegt werden. Doch mittlerweile ist Herbst – und von den geforderten Plänen nach wie vor nichts in Sicht.

„Sie haben mehrfach versichert, für Sterkrade eine hochwertige, alternative Planung vorzulegen. Tatsächlich haben sie viele Jahre die Sterkrader Bürgerschaft hingehalten“, wird Sterkraders Berzirksbürgermeister jetzt gegenüber der WAZ deutlich.

Leerstand könnte „neue Steuer“ zur Folge haben

Die Wut der Oberhausener Lokalpolitiker-Riege kocht jetzt endgültig über. „Es kann nicht sein, dass Segmüller einfach ankommt, eine wichtige Immobilie kauft, diese jahrelang leer stehen lässt und einfach nichts tut“, erklärt Real. In Sterkrade denke man jetzt über drastische Konsequenzen nach, um künftig auch andere Haus- oder Wohnungseigentümer davon abzuhalten, ihre Immobilien „leer stehen und vergammeln“ zu lassen.

