Oberhausen verkündet Hammer! Es geht um den Kaisergarten

Die Sonne scheint, der Frühling ist endlich da, und die Kinderwagen rollen fröhlich über den Schotterweg im Kaisergarten in Oberhausen. Die Eltern zücken ihre Handys, um die süßen Momente ihrer Kleinen festzuhalten. Doch nicht nur die Menschen sind hier im Fokus der Kameras – auch die vielen tierischen Bewohner des Kaisergartens sorgen für strahlende Gesichter und jede Menge „Aww“-Momente!

Und jetzt wird es richtig spannend: Nicht nur die Eröffnung am 20. März ist ein Grund zum Jubeln, sondern auch ein absoluter Oberhammer, der jetzt schon für Aufregung sorgt! Es geht um tierische Neuigkeiten, die das Herz höher schlagen lassen!

Oberhausen: Otter Ottilia und Otti bekommen ein neues Zuhause

Gleich zu Beginn der Saison gibt es süßen Nachwuchs bei den Moorschnucken am Eingang des Tiergeheges – aber es gibt noch weitere gute Nachrichten! Die zweite tolle Neuigkeit betrifft die beiden Fischotter Ottilia und Otti, die bereits seit einigen Wochen die Herzen der Besucher erobern. Und für die beiden wurde nun das Gelände rundum erneuert, wie der Kaisergarten stolz auf Facebook verrät.

„Verstecke, Baumstämme und Wasserbecken sorgen für ein tolles Zuhause für Otti & Ottilia“, heißt es dort. Aber es gibt noch mehr: Bald dürfen die beiden Otter auch einen neuen Gefährten aus dem Tierpark Kleve begrüßen!

Marmorfüchse sorgen für Begeisterung

Doch damit nicht genug! Auch die Marmorfüchse Ronja und Susi haben die Besucher verzaubert. Mit ihrer außergewöhnlichen Fellfärbung sind sie echte Hingucker! Tagsüber kann man sie oft in der Nähe der Schakale beobachten – auch wenn diese ein bisschen lieber Abstand halten. Und jetzt kommt der ganz besondere Clou: Es könnte Nachwuchs geben, denn Ronja und Susi könnten bereits trächtig sein!

Vielleicht gibt es also bis zum großen Familienfest an Ostermontag noch süße Tierbabys zu entdecken – es wäre auf jeden Fall sehr putzig! Und für all diejenigen, die es jetzt kaum erwarten können: Das Tiergehege im Kaisergarten ist in der Konrad-Adenauer-Allee 46 zu finden und hat im Sommer täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Also, auf geht’s – ab in den Kaisergarten und die vielen tierischen Überraschungen entdecken!