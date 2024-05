Oberhausen: Busse crashen ineinander – sechs Verletzte!

Heftiger Unfall in Oberhausen! Zwei Busse sind dort ineinander gecrasht. Dabei wurden sechs Personen verletzt.

Am Donnerstagmorgen (30. Mai) gegen 07.50 Uhr kam es auf der ÖPNV-Trasse an der Haltestelle Im Lipperfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen. Sechs Personen verletzten sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Oberhausen: Busfahrer lässt Fahrgäste ein- und aussteigen – dann passiert es!

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand ein 55-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus zum Unfallzeitpunkt an der Haltestelle Im Lipperfeld. Er ließ Fahrgäste ein- und aussteigen. Im Anschluss wollte er seine Fahrt fortsetzen. Doch daraus wurde nichts.

Zeitgleich näherte sich von hinten kommend ein weiterer Linienbus – dann geschah es! An der Haltestelle Im Lipperfeld kam es dann plötzlich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Bussen. Der sich nähernde Bus fuhr auf dem stehenden Bus auf. Hierbei wurden neben dem 31-jährigen und dem 55-jährigen Busfahrer vier Fahrgäste leicht verletzt.

Oberhausen: ÖPNV-Trasse musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden

Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die ÖPNV-Trasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats übernehmen nun die Unfallermittlungen.

