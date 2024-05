Hund in Oberhausen bei Unfall meterweit durch die Luft geschleudert – Polizei bittet um Hilfe

Es ist das absolute Horror-Szenario für jeden Hunde-Besitzer. Der Vierbeiner reißt sich beim Spaziergang von der Leine los und rennt plötzlich auf die Straße. Genau in diesem Moment rauscht ein Auto heran.

So ähnlich hat es sich am späten Freitagabend (10. Mai) in Oberhausen zugetragen. Dort überraschte ein Hund gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer (26) aus Bochum auf der Ruhrorter Straße. Der Bochumer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Hund in Oberhausen über die Straße geschleudert

Es geschah im Bruchteil einer Sekunde. Plötzlich war der Hund vor dem Kühlergrill. Der 26-Jährige schaffte es nicht mehr, auszuweichen, wie ein Fußgänger bestätigte, der zufällig zum Augenzeugen wurde. Sein Wagen erwischte den frei laufenden Hund, der durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit durch die Luft geschleudert wurde.

Mehr aus Oberhausen: Aquapark zieht die Reißleine – es betrifft ALLE Besucher

Wie durch ein Wunder rappelte sich der große weiße Hund wieder auf und rannte davon. Zwei Männer, die offensichtlich zu dem verunfallten Tier gehörten, nahmen die Verfolgung auf. Keiner von ihnen sollte nach der Hektik zum Unfallort zurückkehren. Wie es dem Hund geht, ist daher ungewiss. Die Polizei sucht jetzt die beiden Männer – aber aus einem ganz anderen Grund.

Polizei Oberhausen sucht Hunde-Besitzer

Denn durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Bochumers erheblich beschädigt. Um den Schaden zu regeln, möchte die Polizei Oberhausen die beiden Hunde-Besitzer ermitteln und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Bei dem Hund könnte es sich nach Einschätzung des Zeugen um einen Labrador gehandelt haben. Er habe auf den Namen „Lou“ gehört. Einer der beiden Männer trug eine grüne Bomberjacke.

Mehr News:

Du fühlst dich angesprochen oder weißt, um wen es geht? Dann melde dich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Rufnummer 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.