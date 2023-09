Oberhausen: Patientin leidet unter rätselhafter Krankheit – nach sieben Jahren dann die bittere Erkenntnis

Was ist nur mit mir los? – Diese Frage stellte sich Claudia B. (Name geändert) sieben Jahre beinahe jeden Tag. Die Verzweiflung wuchs. Niemand konnte ihr helfen. In Oberhausen bekam sie schließlich die Diagnose.

Jahrelange quälende Ungewissheit – bis ein Arzt der Helios St. Elisabeth Klinik endlich herausfand, unter welcher Krankheit Claudia B. leidet. Wie die „WAZ“ berichtet, muss sich die 52-Jährige jeden Tag mehrmals umziehen und das Bett frisch beziehen – eine wahre Tortur!

Bläschen auf der Haut

Die Frau leidet an seiner seltenen Hautkrankheit. Auf ihrer Haut bilden sich kleine Bläschen, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Sie nässen und jucken stark. Zunächst konnte der Malerin niemand helfen. Sie klapperte Hautarzt für Hautarzt ab – ohne Erfolg!

Am Anfang waren es nur ein paar Bläschen an den Füßen und den Schienbeinen. Doch irgendwann fand Claudia B. die Bläschen am ganzen Körper. Sie kamen in Schüben, wurden von Gelenkschmerzen und Fieber begleitet. „Irgendwann wurde es immer schlimmer“, erinnert sich Claudia B. zurück. Alle folgenden Untersuchungen führten ins Leere.

+++Gasometer Oberhausen: Besondere Ausstellung mit Ruhrpott-Romantik – Besucher haben nur eine Chance+++

Tipp der Nichte brachte sie zur Diagnose

Auch ein Antibiotikum brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Flecken auf der Haut waren immer noch da. „Ich war zwischendurch echt verzweifelt“, berichtet sie. Wegen des furchtbaren Juckreizes konnte Claudia B. kaum schlafen. „Ich hätte in der Zeit nicht arbeiten können“, sagt sie. Sie pflegte in der Zeit ihren Mann, der mittlerweile verstorben ist und ihre Mutter. Auch um ihr Kind musste sie sich kümmern.

Doch der Tipp ihrer Nichte führte sie in die Dermatologie der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Dort absolvierte sie gerade ein Praktikum. Claudia B. stellte sich vor. Es wurden Abstriche gemacht. Dr. Alexandros Paschos, leitender Oberarzt der Dermatologie, Allergologie und Venerologie in der Klinik, hatte einen Verdacht.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Daran leidet Claudia B.

Doch in Deutschland gibt es nur sehr wenige Labore, die seine Verdachts-Diagnose nachweisen könnten. In einem Spezialzentrum wurde der Verdacht des Arztes dann aber bestätigt: Claudia B. leidet an der sogenannten lgA-Dermatose (LAD), eine blasenbildende Autoimmunerkrankung. Von einer Million Menschen bekommen pro Jahr zwischen 0,2 und 2,3 Personen diese Krankheit. Was die Krankheit auslöst, ist noch nicht geklärt. Wie es jetzt für Claudia B. weitergeht, liest du in der „WAZ„.