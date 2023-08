Oberhausen: Festival endet blutig! Messer-Stecher Täter weiter auf der Flucht

In Oberhausen ist es in der Nacht von Freitag (25. August) auf Samstag (26. August) zu einer blutigen Messer-Attacke gekommen. Der Angriff überschattet das Festivalwochenende in Oberhausen.

Laut der Polizei Essen handelt es sich bei den Opfern aus Oberhausen um zwei Männer. Ein Mann schwebte zunächst in Lebensgefahr. Wie DER WESTEN von der Polizei Oberhausen am Dienstag (29. August) erfahren hat, ist das Opfer aber inzwischen außer Lebensgefahr.

Oberhausen: Unbekannter Täter flüchtet

Auf Anfrage von Der WESTEN bestätigte ein Sprecher der Polizei Essen, dass es am Freitagabend (25. August) gegen 23.30 Uhr Notrufe wegen zwei verletzten Männern vor einer Diskothek im Lipperfeld gab. Die alarmierten Einsatzkräfte haben dann vor der Turbinenhalle zwei verletzte Männer mit mutmaßlich schweren Stichverletzungen vorgefunden. Bevor die Polizisten am Einsatzort eintrafen, konnte ein unbekannter Täter flüchten.

Einer der beiden Männer schwebte vorerst noch in Lebensgefahr, ist jetzt aber über den Berg. Der zweite Mann wurde auch schwer verletzt, aber bei ihm bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die beiden Opfer wurden direkt nach Ankunft durch Rettungskräfte und Notärzte behandelt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Oberhausen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Aufgrund der Schwere des Angriffes hatte die Polizei zunächst eine Mordkommission eingerichtet und deswegen ermittelte in diesem Fall die Polizei Essen. Inzwischen läuft die Tat aber unter „Gefährliche Körperverletzung“ und die Polizei Oberhausen ist wieder zuständig.

Derzeit können keine Informationen zur Identität des Täters oder der Opfer gemacht werden. Außer, dass offenbar keine Verbindung zwischen beiden Seiten bestand. Die Ermittler bitten aber um Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Infos zu der Tat haben. Dazu sollen sie sich einfach unter der Nummer 0208 8260 oder per Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) melden.