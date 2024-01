Oberhausen: Lkw brennt bei Edeka-Lager – gleichzeitig krachen Autos ineinander

Heftiger Abend für die Feuerwehr! Am Edeka-Zentrallager in Oberhausen geriet auf dem Parkplatz ein Lkw in Brand. Die Feuerwehr rückte sofort zur Goldammerstraße 1 in Holten aus, doch bei ihrer Ankunft griff das Feuer bereits auf zwei weitere Lkw über.

Das Feuer drohte sogar auf weitere Zugmaschinen überzugreifen. Die Brandbekämpfer aus Oberhausen schossen im wahrsten Sinne des Wortes aus allen (Stahl)Rohren, konnten so das Feuer auch dank Löschschaum unter Kontrolle bringen.

Oberhausen: Lkw brennt bei Edeka-Lager

Ein zusätzliches Tanklöschfahrzeug mit unfassbaren 5.000 Liter Wasser im Tank wurde nachalarmiert, kam aber bei eisigen Temperaruten nicht zum Einsatz. Ein Großbrand konnte so also noch verhindert werden.

Am Edeka-Zentrallager in Oberhausen brannte ein Lkw. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet. Warum es zum Brand kam, wird jetzt von der Polizei ermittelt. Das Edeka-Zentrallager war nicht vom Feuer betroffen. Doch bei diesem Brand sollte es in Oberhausen nicht bleiben.

Autos krachen an Kreuzung ineinander

Denn parallel zum Feuerwehr-Einsatz kam es auf der Duisburger Straße zu einem schweren Crash. Dort krachten an einer Kreuzung zwei Autos ineinander. Die Airbags der Autos lösten sofort aus.

In Oberhausen krachten auf der Duisburger Straße zwei Autos ineinander. Foto: Justin Brosch

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war eine Frau noch im Fahrzeug eingeschlossen. Da sich die Türen nicht öffnen ließen, wurde sie durch den Kofferraum befreit und an den Rettungsdienst übergeben.

Die beiden anderen Autofahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall.