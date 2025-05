Brand im Ruhrgebiet ++ Einsatzkräfte finden Leiche ++ Feuerwehr-Mann kollabiert

Verheerender Brand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. Mai) in Hagen. Gegen 1.30 Uhr gingen plötzlich reihenweise Notrufe bei der Feuerwehr im Ruhrgebiet ein.

Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hohenlimburg stehe in Flammen. Die Feuerwehr rückte sofort mit einem Großaufgebot zum Einsatzort an der Lindenbergstraße aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung. Für den Bewohner sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Tödlicher Brand im Ruhrgebiet

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht in der Ruhrgebietsstadt abspielten. Dichter Rauch zog über das gesamte Viertel, fünf der sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bei Eintreffen bereits aus dem brennenden Haus gerettet. Nur ein betagter Mann (97) galt als vermisst.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verloren keine Sekunde, drangen unter Atemschutz in die Wohnung ein. Dort entdeckten sie den leblosen Mann und trugen ihn aus der Wohnung. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Laut Nachbarn soll das Feuer in der Küche des Todesopfers ausgebrochen sein und sich dann schnell auf die Wohnung ausgebreitet haben.

Die Feuerwehr Hagen im Einsatz in Hohenlimburg. Foto: Alex Talash

„Wahrscheinlich ist es zu einer Verpuffung oder zu einer Entzündung gekommen. Die Flammen schlugen sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Gebäudes schon aus den Fenstern. Die Fenster waren bereits geborsten“, erklärte Einsatzleiter Christian Bliemetsrieder einem Reporter vor Ort.

Feuerwehr-Mann kollabiert

Seine Kollegen kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen. Dabei kamen unter anderem zwei Drehleiterwagen zum Einsatz. Es sollte ein Einsatz unter schwersten Bedingungen werden: „Beim ersten Angriffstrupp ist ein Kollege kollabiert – aufgrund der enormen Hitze, die in der Wohnung herrschte“, berichtet der Einsatzleiter von dem dramatischen Einsatz und fügt erleichternd an: „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er wurde zur Kontrolle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“

Trotz des massiven Löscheinsatzes ist die Wohnung komplett ausgebrannt und das Mehrfamilienhaus nach Informationen von DER WESTEN vorerst unbewohnbar. Die übrigen Bewohner kamen in der Nacht bei Freunden oder Familie unter. Eine Frau wurde vom Ordnungsamt in einem Hotel untergebracht. Was genau den Brand in der Wohnung ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.