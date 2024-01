Oberhausen: Bittere Gewissheit! Beliebtes Outlet-Center bleibt geschlossen

Es war bereits abzusehen, jetzt ist es traurige Gewissheit: Ein weiterer großer Laden schließt in der Innenstadt von Oberhausen. Das P&C-Haus, wo der Mode-Händler Peek&Cloppenburg bis zum 30. Dezember 2023 ein Outlet-Center betrieb, macht dicht!

Damit steht auch vorerst eines der schönsten Gebäude in Oberhausen leer. Peek&Cloppenburg verkaufte reduzierte Ware auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern. Gegenüber WAZ bestätigt das Unternehmen aus Düsseldorf die endgültige Schließung. Schon 2019 sollte der beliebte Store geschlossen werden.

Oberhausen: Gewissheit! Beliebter Modehändler geschlossen

Immerhin können sich die Mitarbeiter freuen, denn es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Stattdessen hätte man individuelle Absprachen durchgeführt. Als Grund für die Schließung nennt Peek&Cloppenburg, dass der Outlet-Store ohnehin keine langfristige Lösung gewesen sei.

Ein Sprecher gegenüber der WAZ: „Das Outlet-Format ‚Pop Up Sale Fashionow‘ ist während der Hochphase der Corona-Pandemie entstanden und war von Beginn an als temporäre Lösung für Überhangsware aus dieser Phase konzipiert.“ Wer bei Peek&Cloppenburg shoppen will, kann das weiterhin im Centro machen – dort bleibt das Geschäft bestehen, völlig unabhängig vom Outlet-Center.

Wie es mit dem markanten P&C-Haus aus dem Jahr 1912 weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Immerhin plant die Stadt, dass der Standort zur Innenstadt-Entwicklung beitragen kann. Möglicherweise könnten im Untergeschäft eine Markthalle und in den oberen Etagen Wohnungen entstehen, wie WAZ berichtet.