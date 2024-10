Oberhausen: Kinder spielen an Bahngleisen – plötzlich trifft sie der Stromschlag

Am Montagabend (7. Oktober) kam es in Oberhausen zu einem schlimmen Unfall. Auf dem Bahngelände in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters am Bahnhof Osterfelde spielten zwei Kinder.

Die Kinder kamen den Gleisen in Oberhausen gefährlich nahe – zu nah. Die Feuerwehr Oberhausen hat einen schrecklichen Verdacht.

Oberhausen: Kinder erleiden wohl Stromschlag

Der Spaß soll gegen 18 Uhr abrupt geendet sein, als es vermutlich zu einem Stromüberschlag an den Gleisen kam und beide Kinder erwischte. Eines der nach Schätzungen eines Feuerwehrsprechers nicht älter als 12 Jahre alten Kinder wurde dabei schwer verletzt.

Trotz des schlimmen Unfalls gelang es aber beiden Kindern noch wie durch ein Wunder, noch eigenständig bis zum Bahnsteig zu laufen. Eine Ersthelferin reagierte sofort und kümmerte sich um das verletzte Kind bis die Rettungskräfte eintrafen.

Rettungshubschrauber fliegt Kind in Klinik

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik zur weiteren Behandlung geflogen. Das zweite Kind blieb soweit unverletzt, doch zwei Kollegen der Notfallseelsorge nahmen ihn in ihre Obhut. Später wurde es an Familienangehörige übergeben.

Während des Einsatzes war die Bahnstrecke vollständig für den Zugverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.