Ruhrgebiet: Kinder bekommen es mit der Angst zu tun – schuld sind aufgehängte Knochen

Die steigenden Temperaturen laden dazu ein, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für den Nachwuchs. Im Ruhrgebiet machte eine Gruppe von Kindern jetzt allerdings eine beängstigende Entdeckung.

Beim Spielen an einem Fußweg im Ruhrgebiet haben sie nach Angaben der Polizei Hagen aufgehängte Knochen an einer Holzhütte entdeckt, und wollten der Sache genauer auf den Grund gehen.

Ruhrgebiet: DAS hat es mit den Knochen auf sich

Nach Angaben der Polizei Hagen haben sie die Knochen am Freitag (28. März) gegen 18 Uhr in der Nähe eines Tennisplatzes in Hagen-Emst entdeckt und bekamen es dann mit der Angst zu tun. Die Kinder waren sich offenbar unsicher, ob es sich bei den Knochen im Ruhrgebiet um Tierknochen oder menschliche Knochen handelt. Um der Frage nachzugehen, kontaktierten sie die Polizei.

Als die Beamten an Ort und Stelle waren, konnten sie schnell Entwarnung geben. Bei den Knochen an der Hütte im Ruhrgebiet handelt es sich um Tierknochen und nicht um Menschenknochen.

Kinder finden Knochen: Polizei bedankt sich

Die Polizei Hagen bedankt sich daraufhin für das aufmerksame Verhalten der Kinder und übergab sie im Anschluss an die Eltern. Auch wenn es sich in dem Fall nicht um Überreste eines Menschen handelt, ist Vorsicht in der Regel besser als Nachsicht. Das zeigte auch ein Gruselfund in Mülheim im Ruhrgebiet.

Hier mehr lesen:

Dort haben Kinder im September 2022 nämlich tatsächlich menschliche Knochen beim Spielen entdeckt. Die Identität des Toten ist mittlerweile geklärt (>>> hier mehr dazu erfahren).