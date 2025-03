Ruhrgebiet: Urlaub mit Hund geplant? Um diese Städte solltest du lieber einen Bogen machen

Hunde, Katzen und Co. sind aus vielen Familien nicht wegzudenken. Die Vierbeiner gehören oftmals als vollwertiges Familienmitglied in den Tagesablauf und erhellen so manch einen den Alltag. Zur anstehenden Urlaubszeit kommt aber bei vielen wieder die Frage auf, ob sie mit oder ohne Tier verreisen.

Für viele kommt es da nicht infrage, den geliebten Vierbeiner in Pensionen oder bei Bekannten abzugeben – sie wollen viel lieber zusammen mit ihrem felligen Freund verreisen. Doch wo geht das am besten in Deutschland? So viel vorweg: NRW schneidet nicht ganz so gut ab…

Haustiere in NRW nicht willkommen?

Die Informationsplattform „onlinecasinosdeutschland.com“ hat in ganz Deutschland über 76.000 Unterkünfte auf Booking.com und Check24 auf deren haustierfreundliche Optionen miteinander verglichen. Dabei ist ein Ranking entstanden, was vor allem nicht gerade für das Ruhrgebiet spricht. Eine der besten Städte aus NRW in dem Ranking ist noch Aachen auf Platz zehn. Von 150 Unterkünften waren hier gerade einmal 84 haustierfreundlich.

+++NRW-Tierärzte wollen Kater Volker retten – am Ende kommt jede Hilfe zu spät+++

Knapp dahinter auf den Plätzen 12, 13 und 14 finden sich die NRW-Städte Bonn, Essen und Köln. Besonders Dortmund und Düsseldorf schmieren in dem Ranking ab. Bei diesen beiden Städten sind gerade einmal 46 Prozent der Unterkünfte für Haustiere geeignet. Auch in Sachen Kosten schneidet NRW nicht so gut ab. In Düsseldorf muss man mit täglich 19,60 Euro Zusatzgebühr rechnen. Zum Vergleich: Nürnberg und Augsburg sind mit 11,60 bzw. 11,70 Euro pro Nacht deutlich günstiger.

Mehr News:

Während einige der größten Städte in NRW nicht gerade mit ihrer Haustierfreundlichkeit glänzen, sieht es in anderen deutschen Metropolen besser aus. So können zwei von drei Unterkünften in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz mit Hunden bezogen werden. Auch München und Mannheim können bei Tierbesitzern mit 63,1 bzw. 62,4 Prozent an Optionen mit Haustieren punkten.