Mülheim: Kinder machen Leichen-Entdeckung im Wald – Identität nun geklärt

Der Fall hat über Mülheim hinaus für Schlagzeilen gesorgt: Kinder finden beim Spielen mehrere Knochen in einem Wald – mitten am Tag! Der Gruselfund hatte sich Anfang September in der Nähe der Waldorfschule in Mülheim-Heißen ereignet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Erfolg, denn: Endlich konnte die Identität des Verstorbenen nach einer aufwendigen Obduktion geklärt werden! Wie Ein Polizeisprecher gegenüber WAZ mitteilt, handelt es sich bei den gefundenen Knochen um die eines 60-jährigen Mannes aus Mülheim.

Mülheim: Kinder entdecken Leiche im Wald – Identität geklärt

Er galt seit dem 16. November 2016 als vermisst, seine Familie hatte mit privaten Fotos und mit Hilfe der Polizei nach ihm suchen lassen. Vor dem Verschwinden wurde der Mann zuletzt nahe der Essener Stadtgrenze gesehen. Er hatte in der Vergangenheit offenbar mehrfach sein Verschwinden angekünigt.

Jetzt also die traurige Gewissheit, der Vermisste ist tot. Der Polizeisprecher zur WAZ: „Der Mann konnte zweifelsfrei anhand eines Gebissabdrucks identifiziert werden. Ein Fremdverschulden können wir ganz klar ausschließen.“ Die Todesursache ist noch unklar, es deutet aber alles auf Suizid hin.

Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichtet DER WESTEN normalerweise nicht über Suizide und Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.