Mülheimer macht üble Entdeckung auf Gehweg – „Sauerei“

Da erlebte ein Mülheimer aber einen schönen Morgen. Zu Fuß unterwegs im Stadtteil Heißen offenbarte sich dem jungen Mann aus dem Ruhrgebiet ein unschöner Anblick auf dem Gehweg.

Dann ging er ein paar Meter weiter und erlebte noch eine zweite üble Überraschung. Gegenüber DERWESTEN erzählt der Mann aus Mülheim von der „Sauerei“, die auch tags darauf am Donnerstag (6. Februar) noch nicht verschwunden sei.

Mülheimer entdeckt Abfallberg

„Eine Sauferei ist das. Schlimm genug ist es schon, wenn welche die im Wald entsorgen, aber mitten auf dem Gehweg!!!????“ Mit diesen Worten teilte der Mülheimer am Mittwoch (5. Februar) in einer Städtegruppe auf Facebook ein Foto. Darauf zu sehen war ein ganzer Haufen Autoreifen. Diese lagen mitten auf dem Fußgängerweg und ragten sogar noch in die Straße hinein.

„Weiter unten lag auch ein Haufen“, erwähnt der Mann. Und das sei dort in der Gegend nicht das erste Mal. „Ab und an werden hier einfach Sachen entsorgt…“, regt sich der Mülheimer auf. Den zweiten Berg hatte er an der Alexanderstraße beim TÜV entdeckt. Auch am Donnerstagmittag liegen sie nach wie vor dort.

In Mülheim regen sich die Einwohner über wild entsorgten Müll auf. Foto: Gabriel Gran

Mülheimer regen sich über wilde Müllkippen auf

Nachdem ihm einige dazu geraten hatten, den Müllberg zu melden, hat der Mülheimer dies bereits getan. Dafür nutzte er die MEG-APP, die Anwendung der städtischen Entsorgungsgesellschaft. Über diese können Bürger über wilde Müllkippen informieren. Einfach ein Foto hochladen, den Standort angeben und kurz beschreiben, worum es geht.

Viele in der Facebookgruppe tun es dem Mann gleich und regen sich ebenfalls über wild entsorgten Autoreifen auf, besonders, da sich solche Meldungen zuletzt häuften. Andere beschweren sich zudem über den auf dem Foto deutlich sichtbaren mit Grün überwucherten Gehweg. Dieser sei auch ohne die Autoreifen schon kaum noch passierbar.