Mülheim: Traditionsladen muss aufgeben! „Sehr traurig“

Viele Städte im Ruhrgebiet sind im stetigen Wandel, Geschäfte mit teilweise langer Tradition müssen dichtmachen, während neue Ketten auf den Markt drängen. Davon bleibt auch Mülheim nicht verschont.

Wie Anwohner jetzt feststellen mussten, macht ein beliebtes Geschäft nach satten 80 Jahren dicht. Der Grund ist so traurig wie vorhersehbar.

Mülheim: Traurige Nachricht geht um

Die Betreiber des Juweliergeschäfts „Delta KG Heinrich Haubold“ in Mülheim machen die traurige Nachricht selbst über den klassischen Weg publik, haben eine Zeitungsanzeige geschaltet, um Kunden über einen Räumungsverkauf zu informieren.

„Nach 80 Jahren schließen wir unser Juweliergeschäft“, heißt es in der Überschrift. Und dann: „Liebe Kunden, nach acht Jahrzehnten voller Leidenschaft und Handwerkskunst verabschieden wir uns in den wohlverdienten Ruhestand. Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für Ihre langjährige Treue und Ihr Vertrauen bedanken, das uns all‘ die Jahre begleitet hat.“ Zum Abschluss dieser Ära „laden wir Sie herzlich zu unserem Sonderverkauf ein, der am 3. Februar beginnt“. Ab Montag soll es demnach Schmuckstücke und Uhren „zu ganz besonderen Preisen“ in dem Laden in der Duisburger Straße 269 in Mülheim geben.

Doch das scheint die Trauer über den Verlust des Juweliers nicht zu schmälern.

Mülheim: „Kenne den Laden seit meiner Kindheit“

In einer regionalen Facebookgruppe sorgt die Zeitungsverkündung für emotionale Reaktionen. „Wieder verliert Speldorf ein Stück Tradition. Kenne den Laden seit meiner Kindheit“, schreibt jemand. „Ja, echt schade, habe dort vor fast 50 Jahren meine ersten Ohrlöcher bekommen“, erinnert sich eine Mülheimerin. „Oh nein, sehr traurig“, schreibt eine Frau schlicht.

Auch bei Google gibt es viele Rezensionen, die die Arbeit von Juwelier Heinrich Haubold schätzen und daher wohl sehr vermissen werden. „Es ist immer wieder schön jemanden wie Heinrich Haubold zu treffen, der ein Uhrmachermeister ist, der sein Handwerk versteht. Es gibt diesen Laden seit Jahrzehnten und meine Großeltern haben dort schon Uhren gekauft, weil der Service und die Qualität überzeugt“, heißt es etwa. Und: „Bin Speldorfer und bin schon 50 Jahre Haubold-Kunde. Schön, dass es euch noch gibt.“ Auch, wenn das nun leider Geschichte ist – viele wünschen den Betreibern auch eine schöne und wohlverdiente Rente.