Oberhausen: Nach verheerendem Brand – Polizei entdeckt Leiche

Eine Woche ist es jetzt her, seitdem herrschte beunruhigende Ungewissheit. In der Nacht zu Donnerstag (11. April) versetzte ein Feuer in einem Haus in Oberhausen-Altstaden die Anwohner in helle Aufregung. Denn nicht alle kamen dabei heil aus dem brennenden Gebäude.

Der Bewohner des 1. Obergeschosses wurde seit jener Nacht vermisst. Und jetzt hat die Polizei Oberhausen eine Leiche im teilweise eingestürzten Brandhaus gefunden. Handelt es sich dabei um den Vermissten?

Oberhausen: Polizei findet Leiche nach Wohnungsbrand

In der Nacht auf den 11. April stand der erste Stock eines Wohnhauses in Altstaden in Flammen. Zunächst hieß es noch, alle Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Doch vom Bewohner des ersten Stockwerks fehlte jede Spur. Die Feuerwehr begann mit der Suche, doch musste diese schnell wieder abbrechen – das Dach drohte einzustürzen.

Kurz danach krachte es und Dachteile fielen herunter. Es entstand ein großer Schaden und auch danach war das Betreten des Gebäudes nicht sicher. Am Donnerstag (18. April) konnte die Polizei mit der Unterstützung der Feuerwehr dann endlich nachsehen. Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 betraten samt Hundeführer und Leichenspürhund der I.S.A.R. (International Search-and-Rescue) das ausgebrannte Gebäude. Dort fanden sie eine Leiche.

Oberhausen: Identität des Toten noch unklar

Der leblose Körper lag zwischen den Trümmern und ist eindeutig menschlich. Doch handelt es sich dabei um den vermissten Bewohner? Wie DER WESTEN zuletzt berichtete, war nach dem Feuer noch unklar, ob sich der 61-Jährige zum Ausbruch des Feuers überhaupt in seiner Wohnung aufgehalten habe. Er könnte auch auswärts übernachtet haben.

Die Polizei hält es jedoch für „sehr wahrscheinlich“, dass es sich bei den menschlichen Überresten um den 61-Jährigen handelt. Genau können das die Ermittler allerdings erst sagen, wenn sie die Leiche endgültig identifiziert haben. Und das braucht noch etwas Zeit.