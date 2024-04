Oberhausen: Wohnhaus in Flammen – Dach stürzt ein! Bewohner vermisst ++ Feuerwehr hofft auf Lebenszeichen

In der Nacht zu Donnerstag (11. April) hat es in Oberhausen gebrannt. Der komplette erste Stock eines Wohnhauses im Stadtteil Altstaden stand in Flammen. Alle Bewohner konnten noch rechtzeitig das Haus verlassen.

Doch als die Feuerwehr im ersten Stock nach einem weiteren Bewohner sehen wollte, stürzte das Dach teilweise zusammen. Nun ist unklar, wo sich der Bewohner befindet. War er überhaupt in seiner Wohnung in Oberhausen? Oder liegt er jetzt unter den Trümmern verschüttet? DER WESTEN hat bei der Feuerwehr nach dem aktuellen Stand der Lage gefragt.

Oberhausen: Bewohner nach Feuer vermisst

Gegen 1.00 Uhr in der Nacht erhielt die Feuerwehr Oberhausen mehrere Anrufe über ein Feuer. Auch ein Bewohner des betroffenen Hauses hatte sich gemeldet. Als die Einsatzkräfte inklusive der Löschzüge der ersten und zweiten Feuerwache eintrafen, stand das erste Obergeschoss bereits voll im Brand. Flammen leckten aus den Fenstern.

Die Bewohner aus den Wohnungen im Erdgeschoss hatten sich bereits aus dem brennenden Gebäude retten können und wurden teils von der Polizei, die schon vor der Feuerwehr eingetroffen war, herausgeleitet. Sie alle blieben unverletzt. Doch von dem Bewohner des ersten Stockes fehlte jede Spur.

Oberhausen: Feuerwehr und Polizei alarmiert

Um den womöglich hilflosen Menschen zu retten, machte sich ein Trupp Feuerwehrmänner auf in den ersten Stock. Doch mussten sie schon nach kurzer Zeit den Rücktritt antreten. Denn die Bausubstanz des Gebäudes hielt der Hitze und den Flammen nicht länger stand. Schon nach wenigen Minuten stürzten bereits Teile der Decke ein.

Großeinsatz für die Feuerwehr Oberhausen! Foto: WTVnews

Währenddessen nahm ein anderes Team die Brandbekämpfung in Angriff. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der massiven Brandeinwirkung wird sich die Abarbeitung der Einsatzstelle noch in den Donnerstagvormittag ziehen“, kündigte die Feuerwehr bereits am Morgen an. Doch nicht nur das beschäftigt die Behörde zurzeit.

Denn der Bewohner des ersten Obergeschosses gilt nun als vermisst, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber DER WESTEN bestätigt. Unklar sei noch, ob er zu Hause war oder auswärts nächtigte. Aufgrund der instabilen Statik könnten die Rettungskräfte aktuell nicht weiter nach ihm suchen. Doch sei man bereits dran, mithilfe eines Statikers nach Möglichkeiten zu schauen, die Suche demnächst fortzusetzen. „Wir hoffen natürlich, dass er anderswo gefunden wird“, sagt der Sprecher. Die Polizei ist bereits involviert.