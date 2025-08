Trump rüstet Weißes Haus auf: „Großartiges Vermächtnisprojekt“

US-Präsident Donald Trump plant erneut bauliche Veränderungen am Weißen Haus. Nach dem Umbau des Rosengartens und neuen Flaggenmasten rückt nun ein weiteres Projekt in den Mittelpunkt: ein prunkvoller Ballsaal. Er soll rund 650 Gäste fassen. Zuerst hat „ntv“ berichtet.

Laut Sprecherin Karoline Leavitt sollen die Bauarbeiten im September beginnen. Die Kosten belaufen sich auf rund 200 Millionen Dollar. Trump selbst und private Spender wollen das Projekt finanzieren. „Seit 150 Jahren sehnen sich Präsidenten, Regierungen und Mitarbeiter des Weißen Hauses nach einem großen Veranstaltungsraum auf dem Gelände des Weißen Hauses“, sagte Leavitt.

Trump setzt auf Größe und Prunk

Trump kündigte bei einem Besuch in Schottland an: Es wird ein „großartiger Ballsaal“. In einer Rede zeigte er sich begeistert: „Ich bin gut darin, Dinge zu bauen. Und wir werden es schnell und pünktlich fertigstellen.“

Trump betonte weiter: Man hat „die besten Architekten und Ingenieure“ und es wird „das Beste vom Besten“ sein. „Ich habe immer gesagt, dass ich etwas mit dem Ballsaal machen werde, weil sie einen haben sollten. Also werden wir ihn hinterlassen. Es wird ein großartiges Vermächtnisprojekt sein und ich denke, es wird etwas Besonderes sein“, so Trump weiter.

Vorbild Mar-a-Lago

Der geplante Ballsaal soll ein weißes Gebäude mit Säulen und einer Fassade ähnlich dem Hauptgebäude sein. Die Innenausstattung orientiert sich an Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida – mit vergoldeten Details und prunkvollen Lüstern. Bereits das Oval Office ließ Trump in diesem Stil umgestalten.

Der neue Ballsaal ist nicht Trumps erstes Projekt. Der Rosengarten wird aktuell umgestaltet – der Rasen wird gepflastert. Zusätzlich ließ Trump hohe Fahnenmasten auf dem Nord- und Südrasen installieren. Trump betont mit diesen Änderungen erneut seinen persönlichen Stil und Gestaltungswillen.

