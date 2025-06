Schrecklicher Unfall in NRW! In Iserlohn rückte die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus aus, nachdem in einer Wohnung eine Person in hilfloser Lage gemeldet wurde. Auch die Feuerwehr fuhr zur Einsatzstelle.

Der erste Verdacht: ein Gas-Austritt in der besagten Wohnung in NRW. Vor Ort dann die traurige Gewissheit: Tatsächlich kam es zu einem Gas-Austritt, bei dem ein Mann (37) ums Leben kam. Jegliche Versuche, ihn zu reanimieren, schlugen fehl.

NRW: Gas-Austritt! Mann stirbt in eigener Wohnung

Ein weiterer Mann (47) hielt sich ebenfalls in der Wohnung auf – er wird derzeit medizinisch behandelt. Rettungskräfte brachten ihn sofort ins Krankenhaus. Acht weitere Personen gelten als leicht verletzt, sie wurden glücklicherweise nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Mehr News:

Erste Anzeichen deuten auf einen technischen Defekt an der Gas-Therme in der Wohnung hin. Das Gebäude wird durch die Feuerwehr gelüftet, eine Gefahr besteht jetzt nicht mehr. Die Kripo ermittelt jetzt weitere Hintergründe.