Gasometer Oberhausen: Einfach nicht zu fassen – Besucher reiben sich die Augen

Der Gasometer Oberhausen, Europas höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle, gilt seit 1994 als Magnet für Kunst- und Kulturinteressierte. Doch in diesem Jahr erlebte das Industriedenkmal einen Ansturm mit neuen Dimensionen.

Die Besucher konnten in die Unterwasserwelt der Ausstellung „Planet Ozean“ eintauchen – und das mit unglaublichem Erfolg. Ein Rekord jagte den anderen. Warst du auch dabei?

Gasometer Oberhausen: Unterwasserwelt löst Fan-Jubel aus

Doch alles auf Anfang: Seit dem 15. März 2024 begrüßt ein winkender Buckelwal die Gäste am Eingang und sorgt nicht nur für große Augen – auch die riesige Videoinstallation „Die Welle“ zieht alle in ihren Bann.

So verkündete die Stadt bereits am 22. März auf Facebook „Rekord!“ Doch was war passiert? Tatsächlich strömten in nur einer Woche 20.000 Menschen in den Gasometer, um „Planet Ozean“ zu sehen (>> wir berichteten) – ein bis dato beispielloser Start für die Ausstellung.

+++ Gasometer Oberhausen: Was dich bei „Planet Ozean“ erwartet, ist eigentlich unmöglich! +++

Aber das war erst der Anfang! Bereits nach fünf Monaten hatte die Ausstellung die beeindruckende Zahl von 500.000 Besuchern erreicht. Da der Besucheransturm nicht nachließ, wurde die Ausstellung sogar verlängert. „Wir verlängern ‚Planet Ozean‘ bis zum 30. November 2025! Ganze 670.000 Gäste in 6,5 Monaten: Noch nie hatte eine Ausstellung im Gasometer so viele Besucher*innen in so kurzer Zeit“, verkündete der Gasometer Oberhausen die freudige Nachricht am Dienstag (8. Oktober) auf Facebook. (>>> wir berichteten)

Gasometer Oberhausen: Ausstellung sorgt für XXL-Rekord

Und das anscheinend mit riesigem Erfolg, denn ein Pressesprecher von DER WESTEN teilte mit, dass die Zahl bis zum Jahresende auf fast 900.000 Besucher steigen dürfte.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Und übrigens: Zu Beginn der Ausstellung musste der Gasometer aufgrund des enormen Besucherandrangs sogar ein neues Ticketsystem einführen, um den Ansturm bewältigen zu können (>>> wir berichteten). Und so wird an Silvester wohl nicht nur auf das neue Jahr angestoßen, sondern auch auf diesen gigantischen Erfolg!