Gasometer Oberhausen verkündet Hammer! Besucher flippen aus

Das Gasometer Oberhausen ist die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Seit 1994 begeistert das Industriedenkmal die Besucher immer wieder mit neuen Ausstellungen. Doch nun erlebt das Gasometer Oberhausen einen Andrang, den es in der gesamten Geschichte noch nicht erfahren hat.

Grund dafür ist die aktuelle Ausstellung „Planet Ozean“, die offenbar Groß und Klein fasziniert. Deshalb verkündet das Gasometer Oberhausen nun freudige Nachrichten.

Gasometer Oberhausen: Ausstellung stellt Rekorde auf

Seit dem 15. März 2024 können Besucher in die einzigartige Unterwasserwelt eintauchen und ihre spektakulären Bewohner und dessen Lebensraum auf eine ganz besondere Art kennenlernen. Seit der Eröffnung stellt die Ausstellung einen Rekord nach dem anderen auf. Bereits zu Beginn war der Andrang so groß, dass das Gasometer Oberhausen eine neue Ticket-Regelung einführen musste.

Nach nur fünf Monaten besuchten bereits 500.000 Gäste die Ausstellung wie das Industriedenkmal stolz verkündete. Und der Hype hat seitdem offenbar noch immer nicht nachgelassen – ganz im Gegenteil. Deshalb hab die Verantwortlichen nun eine große Entscheidung getroffen.

„Planet Ozean“ verlängert!

„Wir verlängern „Planet Ozean“ bis zum 30. November 2025! Ganze 670.000 Gäste in 6,5 Monaten: Noch nie hatte eine Ausstellung im Gasometer so viele Besucher*innen in so kurzer Zeit“, verkündet das Gasometer Oberhausen die freudige Nachricht am Dienstag (8. Oktober) auf Facebook. Ursprünglich sollte die Ausstellung Ende 2024 vorbei sein. „Das ist eine so tolle Ausstellung, die darf man nicht verpassen“ und „Das werde ich mir gerne noch ein zweites Mal anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall und regt zum nachdenken an“, heißt es in den Kommentaren.

Doch was erwartet die Besucher? Auf der untersten Etage, im Herzen des Gasometers, befinde sich die beiden Highlights der Ausstellung. Zum einen die eigens für „Planet Ozean“ entwickelte Soundinstallation „Klang der Tiefe“, die als sinnliches Hörerlebnis in die Tonlandschaften der Weltmeere entführt. Und zum anderen die immersive Großinstallation „Die Welle“, deren 40 Meter messende Leinwand in den Himmel des Industriedenkmals aufsteigt.