Gasometer Oberhausen greift zu drastischen Mitteln – Besucher schauen in die Röhre

Seit dem 15. März begeistert der Gasometer Oberhausen mit der Ausstellung „Planet Ozean“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weltmeere und ihre Lebensformen. Jetzt müssen die Verantwortlichen des Gasometers allerdings zu drastischen Mitteln greifen…

Alle wollen „Planet Ozean“ sehen! Die neue Ausstellung ist ein echter Besuchermagnet – und bricht sogar Rekorde! „Schon in der ersten Woche besuchten 20.0000 Besucherinnen und Besucher die neue Ausstellung ‚Planet Ozean‘ im Gasometer“, schrieb die Stadt Oberhausen in einem Facebook-Beitrag (wir berichteten). Der Andrang ist sogar so hoch, dass der Gasometer Oberhausen jetzt zu drastischen Mitteln greifen muss – und das mitten in den Osterferien!

Gasometer Oberhausen mit hohem Andrang

„Fast 80.000 Besucher haben in den letzten 16 Tagen die neue Gasometer-Ausstellung gesehen. Damit startete ‚Planet Ozean‘ so erfolgreich wie bisher keine andere Ausstellung im Gasometer. Der große Besucherandrang in den Osterferien sorgt aber auch für lange Schlangen an den Kassen. Aus diesem Grund erfolgt der Verkauf von Tickets an der Tageskasse nur noch nach Verfügbarkeit“, heißt es.

„Wichtiger Hinweis: Großer Besucherandrang in den Osterferien führt zu neuer Regelung: Online-Tickets beim Einlass bevorzugt“, heißt es in einem Facebook-Eintrag am Dienstag (2. April).

Gasometer Oberhausen muss die Reißleine ziehen

Besucher mit Online-Tickets erhalten bevorzugten Zugang zum Gasometer. Das bedeutet: Erst werden die Besucher mit Online-Tickets eingelassen, erst dann erfolgt ein Verkauf weiterer Tagestickets. „Dies soll die Wartezeiten vor Ort reduzieren, es kann aber dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Erreichen der Kapazitätsgrenze von 2.000 Besuchern der Gasometer kurzzeitig schließt.“

Und genau dieser Fall trat jetzt nur zwei Tage später ein. Der Gasometer rät seinen Besuchern am Donnerstag (4. April) davon ab, die Ausstellung am besagten Tag zu besuchen. „Die Wartezeiten am Gasometer sind sehr lang“, heißt es in einem weiteren Social-Media-Beitrag.

„Planet Ozean“ läuft noch bis zum 30. Dezember 2024

Doch alle Besucher, die es am Donnerstag nicht in den Gasometer geschafft haben, müssen nicht traurig sein. „Planet Ozean“ läuft noch bis zum 30. Dezember 2024 – und die nächsten Ferien kommen bestimmt.