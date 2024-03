Gasometer Oberhausen: Kurz nach der Eröffnung macht die Nachricht die Runde

Der Gasometer Oberhausen ist immer wieder Schauplatz spektakulärer Ausstellungen – so auch im Frühjahr 2024.

Seit dem 15. März kannst du die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen bewundern. Hier kannst du die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres mit allen Sinnen erleben. Unsere Reporterin hat sich bereits vor Ort umgesehen und verrät dir, welche Highlights dort auf dich warten <<

+++ Oberhausen: Kriminelle Jugendbande verbreitet Angst und Schrecken – Ladenbesitzer am Ende +++

Doch bereits kurz nach der Eröffnung macht nun eine beeindruckende Nachricht die Runde.

Gasometer Oberhausen: Neue Ausstellung wird zum Besuchermagnet

„Rekord!“, schreibt die Stadt Oberhausen am Freitag (22. März) auf Facebook – und hat eine unglaubliche Zahl im Gepäck: „Schon in der ersten Woche besuchten 20.0000 Besucherinnen und Besucher die neue Ausstellung ‚Planet Ozean‘ im Gasometer.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oha, das Event rund um die Unterwasserwelten auf unserem Planeten ist offenbar ein waschechter Besuchermagnet im Ruhrpott geworden. Immerhin sind umgerechnet mehr als 2.800 Besucher pro Tag (!) in den Gasometer geströmt, um sich die Ausstellung anzusehen.

„Planet Ozean“ bis Jahresende in Oberhausen

Die Ausstellung „Planet Ozean“ begeistert die Massen mit einer ganzen Reihe an Highlights. Eine winkender Buckelwal am Eingang, die gigantische Videoinstallation „Die Welle“ – oder das Audioerlebnis „Klang der Tiefe“, bei dem man das Leben in unseren Weltmeeren nicht nur sehen, sondern auch hören kann.

Mehr interessante Nachrichten aus Oberhausen findest du hier:

An Sonn- und Feiertagen finden jeweils um 14 Uhr offene Führungen durch die Ausstellung im Gasometer Oberhausen statt. Und Interessenten haben genug Zeit, ihren Besuch zu planen oder sogar mehrfach vorbeizuschauen – „Planet Ozean“ wird noch bis zum 30. Dezember 2024 im Gasometer bleiben.