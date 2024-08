Gasometer Oberhausen mit einmaliger Chance – diesen TV-Star wollen alle sehen

Seit dem 15. März 2024 gibt es die sensationelle Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen zu bestaunen. Allein im ersten Monat kamen rund 150.000 Besucher – der erfolgreichste Ausstellungs-Auftakt aller Zeiten (wir berichteten). Jetzt gibt es nochmal ein Sahnehäubchen oben drauf.

Der Gasometer Oberhausen wartet gleich mit zwei spannenden Vorträgen unter der

Großinstallation „Die Welle“ auf. Dafür kommt sogar ein ZDF-Star ins Ruhrgebiet. Fans von Wissenschaftssendungen sind sicherlich ganz aus dem Häuschen. Daher empfiehlt es sich, zügig Tickets zu besorgen.

Gasometer Oberhausen: Vortrag mit ZDF-Star Uli Kunz

Bei dem besagten TV-Star handelt es sich um Uli Kunz, bekannt als Moderator der ZDF-Sendung „Terra X“. Zutrauliche Robben, farbenfrohe Fetzenfische und singende Wale oder auch mal bizarre Schleimaale und giftige Quallen – Uli Kunz hält mit seiner Kamera

einzigartige Momente im Meer fest.

Mit seinen faszinierenden Bildern begeistert er nun am Mittwoch, 18. September, die Zuschauer im Gasometer Oberhausen. Dabei berichtet der leidenschaftliche Forschungstaucher und Moderator aber auch von den menschengemachten Veränderungen der Weltmeere.

Ausstellung „Planet Ozean“ ganztägig geöffnet

Bei einem zweiten Vortrag am Donnerstag, 26. September, präsentiert Solvin Zankl seine einmaligen Aufnahmen aus einer kaum bekannten Unterwasserwelt. Hier mag es finster, kalt und einsam erscheinen, doch von der Oberfläche bis in die Tiefsee ist der Ozean ein Ort des Lebens. Der studierte Meeresbiologe und Naturfotograf lenkt die Kamera auf diese Vielfalt – bevorzugt auf winzig kleine Lebewesen, wie tanzende Würmchen oder Krebslarven, die in verschiedensten Formen und Farben durchs Wasser irren.

Die Vorträge starten jeweils um 19.30 Uhr, Tickets kosten 25 Euro (ermäßigt 22

Euro). Der Besuch der Ausstellung „Planet Ozean“ ist am Veranstaltungstag von

10 bis 18 Uhr beziehungsweise im Anschluss an den Vortrag bis 23.00

Uhr inbegriffen.

