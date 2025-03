Gasometer Oberhausen teilt es Besuchern selbst mit – noch ist es eigentlich geheim!

Eine Nacht voller Spaß, Abenteuer und mit viel Programm rund ums Ruhrgebiet. Die Extraschicht – Nacht der Industriekultur – findet auch 2025 wieder statt. Am 28. Juni können Besucher im ganzen Ruhrgebiet an verschiedenen Spielorten und Live-Musik, Lichtinstallationen, Comedy, Führungen und Co. zu erleben. Mit dabei ist auch wieder das Gasometer Oberhausen. Doch hütet der Veranstaltungsort noch ein Geheimnis.

Gasometer Oberhausen verkündet es

„Wir sind dabei! Wieder dabei! Wo dabei? Bei der diesjährigen Nacht der Industriekultur“, beantwortet das Gasometer die eigens gestellte Frage. „Am 28. Juni 2025 findet die Extraschicht statt und zu den vielen tollen Spielorten gehört auch unser Industriedenkmal Gasometer.“

Neben der Jahrhunderthalle Bochum, dem Dortmunder U oder auch dem Landschaftspark Duisburg-Nord können sich Besucher die aktuelle Ausstellung „Planet Ozean“ ansehen und am „(noch geheimen) Sonderprogramm“ teilnehmen heißt es auf Facebook. Wie das wohl aussehen mag?

Gasometer Oberhausen bei der Extraschicht vertreten

Das Gasometer ist bei der Extraschicht ein fester Bestandteil. Im vergangenen Jahr konnten rund 4.000 Gäste musikalischen und komödiantischen Auftritten lauschen und im Soundtraum „Klang der Tiefe“ dem Ensemble des Oberhausener Theaters bei einer besonderen Inszenierung zusehen. Zudem gab es kostenfreie Führungen durch die Ausstellung.

Was in diesem Jahr geplant ist, hält der Veranstaltungsort vorerst noch geheim. Mittendrin steht allerdings die beliebteste Ausstellung, die das Gasometer jemals präsentieren durfte. Innerhalb nicht einmal eines Jahres feierte „Planet Ozean“ am 13. Februar 2025 die Marke von einer Million Gäste. Das gab es hier noch nie. Noch bis zum 30. November 2025 können Besucher den Erfolg live und in Farbe miterleben. Und übrigens: Für die Extraschicht 2025 gibt es bereits Early-Bird-Tickets zum Preis von 15 Euro.