Gasometer Oberhausen macht es offiziell – es geht um den Eintritt

Rund 800.000 Besucher in den ersten acht Monaten – noch nie zuvor hat eine Ausstellung im Gasometer Oberhausen eine so gewaltige Resonanz hervorgerufen. „Planet Ozean“ bricht einen Rekord nach dem anderen und ist daher sogar bis November 2025 verlängert worden (>>> hier die Details). Jetzt meldet sich die Einrichtung allerdings mit einem anderen Thema.

Der Gasometer Oberhausen schraubt an den Öffnungszeiten und auch am Eintritt. Damit verbunden ist ein Appell an die Besucher. Aber der Reihe nach.

Gasometer Oberhausen greift dramatisches Thema auf

Der Gasometer Oberhausen beteiligte sich an einer Aktion, die aktuell in NRW und darüber hinaus auf großes Interesse stößt. Und zwar findet auch in diesem Jahr das „WDR 2 Weihnachtswunder“ statt. Anlässlich dieser Aktion des Radio-Senders öffnet die Industriekathedrale in Sichtweite des Centro Oberhausen am Montag, 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr die Türen. Eigentlich wäre die Ausstellung „Planet Ozean“ an diesem Tag geschlossen.

Alle Einnahmen des zusätzlichen Öffnungstages (ohne jegliche Abzüge, wie der Gasometer Oberhausen betont) werden an die „Weihnachtswunder“-Aktion gespendet. Das Geld fließt an Projekte gegen den dramatischen Hunger auf der Welt. Denn im vergangenen Jahr waren 2,33 Milliarden Menschen von mittlerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. 733 Millionen Menschen galten als unterernährt – 152 Millionen Menschen mehr als noch im 2019.

Der Gasometer Oberhausen öffnet aber nicht nur an einem zusätzlichen Tag, sondern hat für die Besucher auch noch ein Geschenk parat. Oder besser: vier Geschenke. Denn an dem besagten Montag bietet das Team vier kostenfreie Führungen durch die Ausstellung „Planet Ozean“ an. Die geleiteten Rundgänge starten jeweils um 10.30, 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr am Panoramabild neben dem Eingang im Gasometer.