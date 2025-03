Gasometer Oberhausen zeigt neue Ausstellung – doch die Sache hat einen Haken

Der Gasometer Oberhausen hat sich seit seiner Stilllegung vor über 30 Jahren zu DEM Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Mittlerweile ist Europas größter Scheibengasbehälter für die atemberaubenden Ausstellungen bekannt, die sich in dessen Innerem befinden.

Derzeit können Besucher die Ausstellung „Planet Ozean“ bewundern, die noch bis zum 30. November 2025 im Gasometer in Oberhausen zu sehen ist. Übrigens: Mit einer Million Gäste in nur elf Monaten gehört „Planet Ozean“ schon jetzt zu den erfolgreichsten Ausstellungen Deutschlands (>>DER WESTEN berichtete). Nun wirbt das Denkmal mit einer weiteren Ausstellung – es gibt allerdings einen Haken.

Gasometer Oberhausen zeigt neue Ausstellung

In einem Facebook-Beitrag verkündet der Gasometer Oberhausen die frohe Nachricht: Der Visiodrom eröffnet seine Ausstellung „Vincent van Gogh – Sehnsucht“. „In monumentalen Projektionen erwachen bei der immersiven Show einige der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte zum Leben und laden dazu ein, in die farbintensive Welt van Goghs einzutauchen“, heißt es in dem Post. Auf Europas größter 360-Grad-Leinwand verschmelzen im Visiodrom zahlreiche Werke van Goghs zu einer ausdrucksstarken Farbenwelt.

Das Besondere: Der Visiodrom, der sich allerdings in Wuppertal und nicht in Oberhausen befindet, ist ein Kombiticket-Partner des Gasometers. Als Kombiticket-Partner können Besucher beide Ausstellungen einmalig während der gesamten jeweiligen Laufzeit besuchen. „Vincent van Gogh – Sehnsucht“ ist ab dem 15. März im Visiodrom Gaskessel Wuppertal geöffnet.

So kannst du sparen

Das Kombiticket kostet 24 Euro und ist damit ein echter Spar-Tipp für alle, die gerne Kunstausstellungen besuchen. Normalerweise kostet ein Besuch im Gasometer Oberhausen 14 Euro für Erwachsene (ermäßigt sowie für Schüler 11 Euro). Der Eintritt im Visiodrom Wuppertal kostet normalerweise 17 Euro für Erwachsene (ermäßigt 13 Euro) und 11 Euro für Kinder bis 13 Jahren.