Gasometer Oberhausen: Nachricht geht um – Besucher staunen

Die Ausstellung „Planet Ozean“ sorgt schon seit dem 15. März 2024 im Gasometer für Furore. Besucher können hier auch noch in diesem Jahr in die weite Welt der Weltmeere eintauchen und die Tiere und Geschichten der Ozeane erkunden.

Noch bis zum 30. November diesen Jahres ist die Ausstellung im Gasometer Oberhausen zu sehen. Doch bevor sich bei Besuchern Abschiedsstimmung breitmacht, kann die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas noch eine irre Nachricht verkünden.

Gasometer Oberhausen verkündet es selbst

Dass die aktuelle Ausstellung „Planet Ozean“ alle Rekorde bricht, das ist schon seit längerem klar. Das Gasometer Oberhausen zog mit den Geschichten des Ozeans in weniger als elf Monaten eine Million Besucher an. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>. Besonders der Akustikraum „Klang der Tiefe“ zog die Besucher in Scharen an, konnte man hier etwa Walen lauschen.

Jetzt kann das Industriedenkmal den nächsten Hammer verkünden. Denn der Akustikraum hat jetzt die Rigips Trophy „Sonderpreis Akustik“ gewonnen. Und dahinter soll ein ganz besonderes Baukonzept stecken.

Besucher werden deutlich

Denn wie das Gasometer Oberhausen seinen Besuchern auf Facebook erklärt, hat das städtische Bauunternehmen J. Brinkmann hier einen hochschallgedämmten zylindrischen Raum ohne Verschraubung gebaut. „Herausgekommen ist eine perfekte Raumskulptur im Erdgeschoss des Gasometers“, heißt es.

Auch Besucher sind von dem Akustikraum mehr als begeistert, wie sich in den Kommentaren zeigt. „Man geht in diesen Raum und weiß gar nicht, dass man ein technisches Wunderwerk betritt .. Danke für die Aufklärung“, wird etwa einer deutlich. „Auch ein Grund, warum unsere Tonne immer wieder für positive Schlagzeilen sorgt, neben den vielen Rekorden“, meint ein anderer. Selbst das Bauunternehmen meldet sich in der Kommentarspalte zu Wort: „Herzlichen Dank für das Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit, Gasometer Oberhausen. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung mit dem Sonderpreis ‚Akustik‘ für dieses einzigartige Projekt.“