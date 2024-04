Extraschicht 2024: Programm in Oberhausen – mit neuem Highlight

Die Nacht der Industriekultur lockt: Am 1. Juni heißt es wieder einmal Extraschicht im Ruhrgebiet. Die Veranstaltung verzaubert Besucher mit einem spektakulären Programm an historischen Orten auch in Oberhausen.

Von Zechen über Stahlwerke bis hin zu Industrieanlagen und Landmarken, das Erbe einer ganzen Epoche wird in bunten Farbspielen und mit beeindruckenden Shows neu inszeniert. In Oberhausen kommt es bei der Extraschicht 2024 zu einer Premiere.

Extraschicht 2024: Premiere in Oberhausen

Nicht nur in Essen gibt es bei der Nacht der Industriekultur in diesem Jahr ein neues Highlight (mehr hier >>>). Auch in Oberhausen kommt ein neuer Spielort hinzu. Dabei handelt es sich um das „Heizkraftwerk 1“. Es verbinde nach Angaben der Veranstalter „als außergewöhnlicher Extraschicht-Spielort Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit an einem Schauplatz. Besucher sind eingeladen, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des arbeitenden Kraftwerks zu bekommen.

Die Extraschicht lässt auch den Gasometer Oberhausen wieder einmal in einzigartigem Licht erstrahlen. Hier haben Gäste die Möglichkeit, sich durch die Ausstellung „Planet Ozean“ (mehr dazu hier >>> ) führen zu lassen und von der Dachplattform aus das Ruhrgebiet zu überblicken. Zusätzlich sorgt die Grubenrock-Band mit ihren Coversongs auf dem Außengelände für Stimmung.

Feuer-Show in Oberhausen

Ein weiterer leuchtender Höhepunkt der Extraschicht ist das Theater an der Niebuhrg. Besucher können eine interaktive Lichtinstallation erleben, während illuminierte Shows und eine Laser-Show auf den verschiedenen Bühnen für Faszination sorgen. Den krönenden Abschluss bildet eine Feuer-Show unter freiem Himmel.

Die Extraschicht verspricht also auch in diesem Jahr eine einzigartige Kombination aus Kultur und Industriegeschichte. Ein Event, das die Nacht zum Tag macht und die Vergangenheit in einem besonderen Licht erscheinen lässt. Wer Industriekultur hautnah erfahren möchte, darf sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

