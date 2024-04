„Extraschicht“ 2024: Programm in Dortmund – DAS hat es noch nie gegeben

Die „Extraschicht“ ist ein jährliches Highlight im Ruhrgebiet und lockt auch in diesem Jahr am 1. Juni Kulturbegeisterte an. Bei der „Nacht der Industriekultur“ erstrahlen ehemalige Industrieanlagen, Zechen, Stahlwerke und andere Landmarken in Dortmund, Essen und Co. in aufregenden Farbkompositionen.

Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die industrielle Vergangenheit der Region in einem neuen, bunten Licht zu sehen und zu erleben. In Dortmund kommt es dieses Jahr zu einer Premiere.

„Extraschicht“: Das Programm in Dortmund

In Dortmund erwarten Besucher gleich fünf spannende Programmpunkte im Rahmen der Extraschicht. Das Wahrzeichen der Stadt, der U-Turm, präsentiert die Sonderausstellung „Kopfüber in die Kunst“. Hier können Kunstinteressierte in die Tiefen kreativer Schaffensprozesse eintauchen.

Im Hoesch-Museum sorgt eine ungewöhnliche Kombination aus Feuertheater, DJ-Musik und Pop-up-Kino für ein multisensorisches Erlebnis. Zeche Zollern verwandelt sich in eine Zeitmaschine, die die Besucher direkt in die 1980er Jahre entführt, während Fans von Blues und Rockabilly beim Nahverkehrsmuseum Bahnhof Mooskamp voll auf ihre Kosten kommen. Das Kunstzentrum Phoenix des Lumières lässt die Ära der Stahlproduktion wiederauferstehen.

„Extraschicht“-Premiere in Dortmund

Die Extraschicht schließt in diesem Jahr mit einem besonderen Ereignis ab: Zum ersten Mal endet die Veranstaltung mit einer ausgelassenen Elektro-Party im Tresor.West. Im Anschluss an das Festival für elektronische Musik und Medien „Blaues Rauschen“ übernehmen DJs das Zepter, um die Nacht mit elektronischen Beats ausklingen zu lassen. Die Künstler Fausto Mercier, Jia Liu und Markus Mehr gehören zum Line-Up, das sich vor allem an ein jüngeres Publikum richten soll.

Die Extraschicht bietet also eine außergewöhnliche Mischung aus Nostalgie und moderner Kulturszene. Sie vereint die Vergangenheit mit der Gegenwart und lässt Besucher die industrielle Identität des Ruhrgebiets auf innovative Weise neu entdecken. Es ist mehr als eine kulturelle Veranstaltung; es ist eine Hommage an die Geschichte und den fortschreitenden Wandel einer ganzen Region.