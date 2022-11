Edeka in Oberhausen: Kunden bald vor verschlossenen Türen! „Kosten für Gas wie Strom nicht mehr tragbar“

Jetzt werden die Türen für immer geschlossen! Seit 30 Jahren hat der Edeka in Oberhausen an der Graßhofstraße 139a für Anwohner alles geboten, was im Alltag nötig war. Nicht mehr lange, denn: Zum Jahresende wird der Edeka in Oberhausen-Barmingholten schließen!

Diese bittere Entscheidung hat die Kaufmannsfamilie Büscher mit Edeka Rhein-Ruhr getroffen. In einer Mitteilung der Eigentümer heißt es, dass die Entscheidung „sehr schwer gefallen“ sei.

Edeka schließt in Oberhausen Filiale

Aber: „Trotz aller Bemühungen ist der Markt wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich weiterzuführen. Insbesondere die technischen Anlagen sind nicht in Stand zu halten. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten für Gas wie Strom, die nicht mehr tragbar sind.“

Die Mitarbeiter seien in den letzten Tagen persönlich über die bevorstehende Schließung informiert worden. Wie viele letztlich ihren Job verlieren, haben die Eigentümer nicht mitgeteilt. Gemeinsam mit Edeka Rhein-Ruhr würde man sich jetzt aber darum kümmern, dass sie im Umfeld weiterarbeiten könnten.

Mitarbeiter sollen im Umfeld weiterarbeiten

Die Stadt Oberhausen verliert zugleich einen weiteren Supermarkt-Standort, denn auch die Edeka-Filiale im Sterkrader Tor wird schließen.

Kunden sollen dann im modernisierten Standort Alsfeld einkaufen gehen.