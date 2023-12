Edeka-Leiter schlägt Alarm! Diese Kunden kosten ihn täglich mehrere Hundert Euro

Im Donau-Einkaufszentrum (DEZ) in Regensburg geht es hoch her. Der Chef des Edeka-Markts warnt vor einem beunruhigenden Trend in seinem Geschäft.

Nahezu täglich treiben bestimmte Edeka-Kunden ihr Unwesen. Der finanzielle Schaden, der dadurch entsteht, beläuft sich auf durchschnittlich 300 bis 500 Euro pro Tag – ein monatlicher Verlust von bis zu 12.500 Euro!

+++ Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Hamsterkauf-Welle steht bevor – das ist der Grund +++

Edeka-Leiter ist alarmiert

Eben jene, unerwünschten Gäste haben eine dreiste Vorgehensweise: Sie fokussieren sich auf die teuren Tiefkühltruhen, füllen Taschen wahllos mit hochwertigen Waren wie Doraden und Garnelen und verlassen den Markt, indem sie die Sicherheitsschranken am Eingang geschickt manipulieren.

Obwohl Kunden oft zu spät warnen, konnten Mitarbeiter in den letzten Wochen einige Diebe aufgreifen, darunter einen, der mit einer Tüte voller Waren im Wert von rund 300 Euro erwischt wurde.

Das könnte dich auch interessieren: Lidl, Aldi und Co.: Kassiererin greift in Schlange ein – Kundin geht auf die Barrikaden

Laut „Bild“ ließe die Reaktion der Polizei zu wünschen übrig. Der Marktchef ist frustriert darüber, dass er den Dieben nicht einmal Hausverbote erteilen kann.

Edeka zieht Konsequenzen

Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, hat der Edeka-Markt drastische Maßnahmen ergriffen. Es wurden Sicherheitsmitarbeiter eingestellt. Außerdem wurden neue Videoanlagen im Wert von 110.000 Euro installiert. Im DEZ-Markt überwachen nun 49 Kameras die Geschehnisse.

Noch mehr News:

Der „Bild“ zufolge hoffe der Marktleiter, dass die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen dazu beitragen, seinen Laden zu schützen, auch wenn dies mit höheren Kosten verbunden ist.