Centro Oberhausen kündigt besonderes Angebot an – Besucher müssen keinen Cent zahlen

Besonders am Wochenende knubbelt es sich im Centro Oberhausen immer. Umso näher Weihnachten kommt, desto weiter wird der Andrang steigen. Auch in Kürze könnte das Einkaufszentrum wieder voll werden, denn für Shoppingbegeisterte wartet ein weiteres Angebot.

Vom 3. bis 5. November kommen verschieden Aussteller in die Hallen des Centro Oberhausen. Im gesamten Erdgeschoss bekommen Besucher ein exklusives Angebot geboten – mit einem ganz besonderen Highlight.

Centro Oberhausen: Einmalige Chance!

Der 5. November ist ein verkaufsoffener Sonntag, sodass Verbraucher einen Tag mehr zum Shoppen haben. Von 13 bis 18 Uhr hat das Westfield Centro an diesem Tag auf. Wer dem kalten Winter entkommen oder bereits für nächste Jahr planen will, kann sich viele inspirierende Tipps für den nächsten Kurztrip oder den Familienurlaub abholen. Mehrere Aussteller warten nur darauf, die schönsten Freizeitaktivitäten und Urlaubsziele offenzulegen.

Doch das ist noch nicht alles. Denn der Zirkus kommt in das Einkaufszentrum nach Oberhausen. Der Zirkus FlicFlac informiert am Ausstellerstand gerne über das laufende Programm und weitere Fragen seiner Fans. Zudem bekommen die Besucher eine kleine Extra-Vorführung – und das vollkommen kostenlos. Für gewöhnlich kostet ein Ticket 29 Euro, doch am verkaufsoffenen Sonntag zeigen die Artisten zumindest eine kleine Show ihrer Künste. Weitere Shows sowie ein Quiz sind auch im Mitteldom geplant.

Wenn die Kinder nach dieser Darbietung immer noch nicht genug haben, können sie sich im Legoland oder im Sea Life Oberhausen weiter austoben. Auch da sollen weitere Angebote warten. Zudem wird eine spezielle Kids-Ecke aufgebaut.