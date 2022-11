Centro Oberhausen eröffnet Weihnachtsmarkt – Datum sorgt für Verwirrung

Bald ist es so weit: Nur noch wenige Tage warten und dann kannst du über den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen flanieren. Und dann beginnt auch offiziell die Vorweihnachtszeit.

Viele können es gar nicht mehr erwarten, bis die den ersten Glühwein der Saison auf dem Weihnachtsmarktgelände am Centro Oberhausen schlürfen können. Und die Kinderaugen werden schon jetzt ganz groß, wenn sie nur an das Riesenrad denken. Doch warum der Markt ausgerechnet an diesem Datum eröffnen muss, dürfte vielen ein Rätsel sein.

Centro Oberhausen will DANN den Weihnachtsmarkt eröffnen

Der Oberhausener Weihnachtsmarkt am Westfield Centro soll doch tatsächlich am 11. November eröffnen. Traditionell wird mit dem Datum jedoch weniger der Beginn der Weihnachtszeit, sondern mehr der Karnevalssaison verbunden. Zumindest hält sich der Veranstalter mit der Uhrzeit zur Eröffnung zurück. Es soll erst um 16.30 Uhr und nicht ebenfalls um 11.11 Uhr losgehen.

Dann kommt das Christkind und schaltet die Weihnachtsbeleuchtung ein. Das große „Christmas Opening“ mitsamt der traditionellen „Lights On“-Zeremonie soll ab 17.00 Uhr stattfinden. Dann wird der Markt mit Live-Musik im Hintergrund und dem Fassanstich eröffnet.

Weihnachtsbeleuchtung während der Energie-Krise

Zudem erwartet die Besucher eine „spektakuläre und nachhaltige Drohnenshow, wie sie in der Region noch nie zu sehen war“, kündigt Westfield an. Was genau sie sich darunter vorstellen sollen, bleibt offen. Da müssen sie wohl oder übel auf den 11. November warten.

Das sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes:

14. – 24. November: montags bis sonntags von 11.00 bis 21.00 Uhr

25. November bis 22. Dezember: montags bis donnerstags und sonntags von 11.00 bis 21.00 Uhr, freitags bis 22 Uhr und samstags von 10.00 bis 22.00 Uhr

Ausnahmen sind der …

11. November: 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr

12. November: 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

13. November: 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr (Volkstrauertrag)

20. November: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr (Totensonntag)

23. Dezember: 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Beim Thema Nachhaltigkeit kommt das Einkaufszentrum auch auf das Thema Energiekrise zu sprechen. „Dank des großen Einsatzes unserer Energieberater*innen ist es uns möglich, trotz Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr Energie zu verbrauchen, als die Centerbeleuchtung in den dunklen Monaten auch sonst verbraucht“, rechtfertigt das Management. „Die Weihnachtsbeleuchtung ersetzt in der Weihnachtszeit einen großen Teil der regulären Centerbeleuchtung, welche im Rahmen der gesetzlichen Versicherungspflicht notwendig ist.“

In diesem Jahr werde die Beleuchtung allerdings „etwas weniger opulent, aber trotzdem magisch“ ausfallen, verspricht sich das Management.