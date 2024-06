Centro Oberhausen mit neuem Angebot – doch nicht alle Kunden profitieren

Das Centro Oberhausen ist für viele im Ruhrgebiet die Shopping-Adresse Nummer eins. Auch über die Grenzen NRWs hinaus bis nach Holland ist der Einkaufstempel äußerst beliebt.

Jetzt gibt’s was Neues im Centro Oberhausen. Doch da haben nicht alle was von. Denn eine Gruppe schaut komplett in die Röhre. Was ist da los?

Centro Oberhausen: Neues Angebot gilt nicht für jeden

Der XXL-Trödelmarkt im Centro Oberhausen sorgt gleich für mehrere Dinge auf einmal: Spaß, Sparen, neue Shopping-Ausbeute und Umweltschutz. Warum? Ganz klar, Besucher können hier nicht nur schönste Second-Hand-Klamotten zu Schnäppchenpreisen ergattern, sondern sie schonen damit außerdem noch die Umwelt. Denn wer Klamotten, Accessoires und Schuhen eine zweite Chance gibt, handelt besonders nachhaltig.

Bisher gab’s auf dem beliebten Trödelmarkt im Centro Oberhausen nur Sachen für Frauen – daher auch der Name „Mädchenklamotte“. Doch diesmal kommen auch die Herren der Schöpfung voll auf ihre Kosten, wie „Ruhr24“ berichtet. Nun können auch die Männer ihre Shopping-Leidenschaft ausleben und Dinge finden, die es nicht überall gibt. Doch eine komplette Gruppe geht bei der Trödelei leer aus. Denn für Kinder soll es weiterhin nichts geben.

Hier kann man nicht nur shoppen

Wer Lust auf neue, alte Klamotten hat, sollte sich am 16. Juni ins Centro Oberhausen begeben. Von 11 bis 16 Uhr wird hier geshoppt und getrödelt, was das Zeug hält.

Und wen zwischendurch der Hunger quält, der besucht einfach die bekannte Food Oase des Einkaufstempels im Ruhrgebiet. Denn die ist an diesem Tag ebenfalls geöffnet.

