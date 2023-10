Centro Oberhausen: Endlich wieder geöffnet! Darauf mussten Kunden viel zu lange warten

Das Centro Oberhausen sorgt dieser Tage für mächtig Furore. Gerade erst hatte es die Neueröffnung des Zimtschnecken-Shops „Cinnamood“ angekündigt (wir berichteten). Doch nur wenige Tage später musste das Revier-Center schon wieder zurückrudern. Denn die Neueröffnung musste plötzlich wieder verschoben werden (hier mehr dazu).

Doch auf die Hiobsbotschaft folgen schon wieder gute Neuigkeiten aus dem Westfield Centro in Oberhausen. Denn ein Kult-Shop, der einige Zeit geschlossen blieb, wird jetzt seine Türen endlich wieder für Besucher öffnen.

Centro Oberhausen mit Hammer-News!

Auf diesen Moment haben Markenfans lange gewartet. Doch nun ist es endlich soweit: Tommy Hilfiger hat seine Türen im Centro Oberhausen endlich wieder geöffnet. Das teilte das Revier-Einkaufszentrum am Donnerstag (12. Oktober) auf Facebook mit.

Kunden werden diese aber wohl erst mal nicht wiedererkennen. Denn der Hilfiger-Store soll bei einem Umbau ordentlich umgekrempelt worden sein. Jetzt soll es hier sogar „noch mehr Fläche zum Shoppen“ als noch zuvor geben.

HIER findest du den Mode-Shop

Bei dieser Nachrichten dürften sich Shopping-Liebhaber nur eines fragen: Wo ist der Tommy-Hilfiger-Store zu finden? Die Lage des Shops wurde nicht verändert. Demnach ist er weiterhin im Erdgeschoss neben den Mode-Läden Jack & Jones und America Today zu finden.

Wer sich danach in der Coca Cola Oase noch einen Happen zu essen genehmigen will, der kann sich auch hier demnächst über einen neuen Imbiss freuen. Wie das Centro Oberhausen ebenfalls dieser Tage auf Facebook bekannt gab, wird schon bald ein neuer asiatischer Gastronom seine Theke für den Verkauf eröffnen.

