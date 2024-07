Centro Oberhausen: Jetzt ist es soweit! Besucher werden es sofort sehen

Wer dem Centro Oberhausen regelmäßig einen Besuch abstattet, der sollte jetzt besser weiterlesen. Der Shopping-Tempel hat ab sofort eine Neuerung für seine Kunden parat. Du wirst es sofort sehen.

Egal ob Elektronik, Parfüm oder Klamotten: Im Centro Oberhausen wird wohl jeder Kauflustige fündig. Immer und immer wieder verkündet das Einkaufszentrum Neueröffnungen. Auch jetzt ist es wieder soweit. Das Westfield Centro ist um eine bekannte Klamotten-Marke reicher. Vor allem Natur-Freunde kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Centro Oberhausen holt bekannte Marke in seine Räumlichkeiten

Am Montag (1. Juli) feierte „The North Face“ seine Eröffnung im Westfield Centro! Ab sofort darfst du dich beim Shoppen im Centro auf die beliebte Marke für Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung freuen. Von wetterfesten Jacken, robusten Wanderschuhe, Rucksäcken bis hin zu weiterem Equipment bietet „The North Face“ ein Sortiment für dein nächste Outdoor-Abenteuer an.

„Mit ‚The North Face‘ erweitern wir das Outdoor-Angebot im Westfield Centro und sprechen hierbei insbesondere eine jüngere und trendaffine Zielgruppe an, die gerne in der Natur unterwegs ist“, so Kathrin Hocke, Marketingmanagerin im Westfield Centro. „Aber auch alle anderen Altersgruppen, die Wert auf hochwertige Outdoor-Kleidung und Ausrüstung legen, kommen bei der großen Auswahl und Qualität auf ihre Kosten.“

Marke sieht sich selbst als nachhaltig

Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern präsentiert „The North Face“ seine Outdoor-Produkte. Laut eigenen Aussagen setzt die Marke verstärkt auf Nachhaltigkeit und verwendet hauptsächlich recycelbare Produkte, die die Umwelt schonen. Zu den bevorzugten Materialien gehören recycelte Baumwolle, Polyester, Nylon und Wolle, Bio-Baumwolle, Lenzing TENCEL Lyocell und Baumwolle, die so angebaut wird, dass Kohlenstoff im Boden gebunden wird.