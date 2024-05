Centro Oberhausen mit Neueröffnung – sie ist einmalig in Deutschland

Wer dem Centro Oberhausen hin und wieder einen Besuch abstattet, der sollte jetzt besser weiterlesen, denn: Das beliebte Einkaufszentrum hat ganz besonderen Zuwachs bekommen!

Klamotten, Elektronik, Parfum: Wer im Centro Oberhausen nach etwas Bestimmtem sucht, der wird meist fündig. Das Shopping-Center bietet seinen Kunden eine große Auswahl. Jetzt hat ein neues Geschäft seine Pforten eröffnet. Wenn du auf Lederwaren stehst, dann bist du dort genau richtig.

Centro Oberhausen: Das bekommst du in dem neuen Shop

Wie die „WAZ“ berichtet, hat jetzt im Westfield Centro ein Laden eröffnet, der seine Markenware bislang noch in keinem anderen eigenen Geschäft in Deutschland verkauft: Ab sofort findest du den polnischen Luxuslederwarenhersteller Wittchen in dem Oberhausener Einkaufstempel!

In dem neuen Shop bekommst du unter anderem Handtaschen, Schuhe, Koffer und sonstige Lederwaren bis hin zu Kleidung wie zum Beispiel Jacken, Mützen oder Schals. Der neue Laden misst insgesamt 140 Quadratmeter – und ist somit die größte ausländische Filiale der polnischen Marke!

Centro Oberhausen: Das sagt der Center-Manager zu der Neueröffnung

„Wir sind sehr stolz, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern einmal mehr eine absolute Neuheit in Deutschland präsentieren können. Das bestätigt uns, welche Strahlkraft das Westfield Centro in der Wahrnehmung internationaler Brands hat“, betont Andreas Ulmer, Center-Manager im Westfield Centro.

Wittchen gibt es bereits seit über 30 Jahren. Mit der ersten deutschen Filiale soll der Startschuss für das globale Wachstum fallen. Man darf gespannt sein, ob weitere Filialen in NRW in absehbarer Zeit geplant sind.

