Centro Oberhausen kommt nicht zur Ruhe – nächster Shop ist da

Im Westfield Centro Oberhausen geht es aktuell ordentlich zur Sache. Als einer der beliebtesten Einkaufszentren in Deutschland lockt die Mall mit ihrem außerordentlichen Shopping-Erlebnis und der riesigen Food-Hall tagtäglich etliche Menschen an.

Kein Wunder, dass es sich das Centro da zur Aufgabe gemacht hat, seine Kunden immer wieder mit etwas Neuem zu überraschen. Nach einer regelrechten Neu-Eröffnungswelle (wir berichteten) kann das Shoppingcenter noch lange nicht aufatmen. Denn: In das Centro zieht die nächste große Kette ein.

Centro Oberhausen bekommt neuen Store

In einer Pressemitteilung gibt das Westfield Centro in Oberhausen bekannt, dass seit Donnerstag (17. April) ein neuer Store des spanischen Fast-Fashion-Unternehmens Zara eröffnet hat. Kunden können also ab sofort auf und 3.300 Quadratmetern Verkaufsfläche eine umfangreiche Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode shoppen.

++ Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – darauf haben Shopping-Fans lange gewartet ++

„Neben den klassischen Kollektionen werden exklusive Linien wie Zara Origins und die Sportlinie Zara Athleticz angeboten. Ein eigener Bereich für Schuhe und Taschen sowie eine limitierte Lingerie-Kollektion zur Eröffnung ergänzen das Sortiment“, heißt es in der Meldung. Doch das ist noch lange nicht alles: „Das neue Storekonzept verfügt über die neusten Technologien. Darunter: ein automatisiertes Abholsystem für Online-Bestellungen mit Platz für 800 Pakete, das für eine zügige und reibungslose Übergabe sorgt.“

Mehr Themen:

Auch wird es in dem neuen Laden automatisierte Rückgabestationen zur einfachen Abwicklung von Retouren sowie verschiedene Kassenbereiche, darunter Self-Checkout-Kassen und barrierefreie Optionen geben. Aber auch auf Nachhaltigkeit setzt der Zara im Centro. „Der neue Store in Oberhausen nutzt energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme, LED-Beleuchtung und umweltschonende Materialien“, heißt es weiter.