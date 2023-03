Centro Oberhausen: Es ist offiziell! Beliebter Laden kehrt schon bald zurück

Das Centro Oberhausen verfügt über mehr als 250 Shops. Doch seit einiger Zeit vermissen Kunden einen beliebten Laden. Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Denn wie das Unternehmen nun selbst mitteilte, werden die Türen bald wieder offen sein. Zuletzt blieb der Laden wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Centro Oberhausen: Beliebter Laden kehrt zurück

Ob Sneaker, Boots oder High Heels – das Sortiment an Schuhen ist bei Onygo groß. Doch bis dato stehen Kunden im Centro Oberhausen vor verschlossenen Türen. Am Donnerstag gab das Unternehmen auf Facebook dann aber den Termin für die Wiedereröffnung bekannt. Dort heißt es: Am Freitag, 10. März soll es soweit sein.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

Wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1.100 Plätzen die zweigrößte Europas

Dann mit einer vergrößerten Verkaufsfläche von etwa 180 Quadratmetern, wie der Einzelhändler mitteilte. Gegenüber „Fashionunited“ plauderten Verantwortliche von Onygo weitere Neuheuten aus. Nach dem Umbau solle dort das bereits in Bonn und Mannheim ersichtliche Ladenbaukonzept zum Einsatz kommen. Der Schwerpunkt liege dabei auf natürlichen Materialien und Helligkeit.

„Wir freuen uns, dass wir unser Filialnetz mit der Wiedereröffnung in einem größeren Store in Oberhausen weiter ausbauen können und so weiterhin besondere Einkaufserlebnisse schaffen“, erklärte General Manager Astrid Heinze in einer Mitteilung. Neben Schuhen finden Kunden auch Accessoires wie kleine Taschen in dem Shop.