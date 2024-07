Centro Oberhausen: Krasse Neueröffnung! Kunden stehen dafür Schlange

Unfassbare Bilder im Centro Oberhausen! Dass der Einkaufstempel im Ruhrgebiet tagtäglich Tausende Kunden lockt, ist nicht neu. Jetzt aber stehen Kunden Schlange – und das wegen einer krassen Neueröffnung.

Auf Facebook teilt das Social-Media-Team des Centro Oberhausen irre Bilder, wie zig Kunden und Interessenten im Flur Schlange stehen. Sie alle wollen in den neuen „Lounge“-Laden. Der britische Anbieter von Damen-Unterwäsche ist insbesondere bei jungen Kunden beliebt, verkauft über Online-Plattformen wie Etsy Produkte. Das Besondere: Bei „Lounge“ wird auch viel Second-Hand-Mode verkauft – und das dann entsprechend günstig.

Centro Oberhausen: Krasse Neueröffnung!

Heutzutage versuchen viele Mode-Händler speziell über Social Media die Werbetrommel zu rühren. Nicht selten schaffen sie es, über Tiktok, Instagram und Co. viral zu gehen, ehe sie den Sprung in den stationären Handel wagen. Jetzt geht „Lounge“ den Weg ins Einkaufszentrum Centro Oberhausen.

Dort sei die „Auswahl riesig“. Jeden BH können Kundinnen auf einem Handy getragen sehen. Und wer Mitglied im „Westfield Club“ ist, erhält zehn Prozent Rabatt auf alle Produkte. Der Store befindet sich im Erdgeschoss gegenüber dem Klamotten-Laden von „Zara“.

Kunden stehen dafür Schlange

Die riesige Warteschlange resultiert wohl bei allem Respekt vor den interessanten Unterwäsche-Modellen aber nicht nur aus den Produkten. Denn der Store hat sich für die ersten Kunden was ganz Besonderes einfallen lassen: Es gibt Goodies! So wirbt „Lounge“ zur Begrüßung mit Sekt, Macarons und „Goodie-Bags“ – aber nur für die ersten 50 Leute im Laden. Und interessante Rabatten soll es auch noch geben. Schnell sein könnte sich also lohnen….