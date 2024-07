Centro Oberhausen macht es offiziell – Rätsel endlich gelöst

Diese Nachricht aus dem Westfield Centro Oberhausen hatte sich angedeutet. Bereits im Mai hatte DER WESTEN von der Eröffnung eines neuen Shops erfahren.

Auf Nachfrage bestätigte das Centro Oberhausen, dass der neue Laden kommen soll (mehr dazu hier >>> ). Jetzt steht endlich ein Eröffnungstermin fest.

++ US-Amerikaner besucht erstmals Centro Oberhausen – DAS hat er nicht erwartet: „Verrückt“ ++

Centro Oberhausen mit Nachricht „an alle Girls“

„An alle Girls: Es steht eine Neueröffnung an, auf die viele von euch gewartet haben!“, kündigt das Centro Oberhausen mit großem Trommelwirbel an. Und schon am Freitag (26. Juli) ist es so weit. Dann öffnet der neue „Lounge“-Shop seine Pfoten in Deutschlands größtem Einkaufszentrum. Es ist überhaupt der erste Shop des für Unterwäsche und Dessous bekannten britischen Modeunternehmens im gesamten Bundesgebiet.

Mehr rund um das Centro Oberhausen: Bittere News von Karls Erlebnisdorf – jetzt kommt alles anders

Neben BH’s und Co. gibt es aber auch Pyjamas und Bademode. Ein besonderer Service: Im neuen Centro-Shop soll es außerdem eine innovative Methode zur BH-Größenbestimmung geben. „Wählt zwischen Schritt-für-Schritt-Videos in der Umkleidekabine oder einer persönlichen Beratung durch die Fit-Experten“, erklärt die Shoppingmall.

Besonderes Eröffnungsangebot – „Ahhh“

Und schnell sein lohnt sich. Denn zur Neueröffnung winkt den ersten 50 Kunden im neuen Shop des Oberhausener Einkaufszentrums ein limitiertes Lounge Goodie Bag. Was sich darin verbirgt, bleibt allerdings bis Freitag ein Geheimnis. Fans der Marke können es allerdings jetzt schon kaum erwarten und verabreden sich zum Besuch des neuen Shops. „Ahhh supi“, jubelt eine Centro-Kundin in den Kommentaren bei Facebook.

Mehr Themen:

Der neue Shop befindet sich im ersten Obergeschoss im Centro Oberhausen zwischen „Claire’s“ und „Jack and Jones“.